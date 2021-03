IL VIAGRA ALLUNGA, TUTTO…ANCHE LA VITA - UNO STUDIO SVEDESE HA RIVELATO CHE L’ASSUNZIONE DELLA MITOLOGICA PILLOLA BLU E DI ALTRI MEDICINALI POTREBBE, NON SOLO AIUTARE A COMBATTERE LA DISFUNZIONE ERETTILE, MA ANCHE AUMENTARE L’ASPETTATIVA DI VITA, RIDUCENDO IL RISCHIO DI INFARTI ED ICTUS - ECCO IL MOTIVO...

DAGOTRADUZIONE DA studyfinds.org

Un nuovo studio della Karolinska Instituet di Solna in Svezia, che comprendeva quasi 20.000 uomini adulti con problemi cardiovascolari ha rivelato che l’assunzione frequente di viagra e altri medicinali per la disfunzione erettile potrebbe non solo aiutare con l’impotenza, ma anche aumentarne l’aspettativa di vita.

Secondo i ricercatori, gli uomini che sono sopravvissuti ad un infarto potrebbero allungare la propria vita grazie all’uso del medicinale, e suggeriscono che più frequente l’utilizzo, meno possibilità ci sono di un nuovo attacco di cuore e anche ictus.

L’impotenza può essere un segno premonitore di problemi cardiovascolari in uomini adulti sani e il trattamento tramite l’uso di inibitori PDE5 come il Viagra e Cialis incrementano il flusso sanguigno nel corpo, riducendo la pressione sanguigna nel resto del corpo.

