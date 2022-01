3 gen 2022 10:33

VIAGRA, LA NOSTRA MANNA - IN INGHILTERRA UN'INFERMIERA DI 37 ANNI IN COMA DA 28 GIORNI PER IL COVID SI E' SALVATA GRAZIE A UNA CURA SPERIMENTALE A BASE DI VIAGRA - LA DONNA, VACCINATA MA ASMATICA, SI ERA AMMALATA A INIZIO NOVEMBRE ED ERA STATA TRASFERITA IN TERAPIA INTENSIVA - I MEDICI AVEVANO DECISO DI ASPETTARE ALTRI TRE GIORNI PRIMA DI STACCARE LE MACCHINE, MA...