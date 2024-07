VIAREGGIO DA MILLE E UNA NOTTE - SALMAN BIN ABDULAZIZ, RE DELL'ARABIA SAUDITA, STA SVACCANZANDO IN VERSILIA, ACCOMPAGNATO DALLA FAMIGLIA, UN NUTRITO PERSONALE DI SERVIZIO E OLTRE 300 BAGAGLI AL SEGUITO - PER IL SUO SOGGIORNO TOSCANO, IL SOVRANO HA PRENOTATO OLTRE 40 CAMERE AL GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE, BLINDATISSIMO PER L'OCCASIONE - L'ITINERARIO? PASTI STELLATI (SUPERVISIONATI DA UN "TESTER" ARABO DI FIDUCIA), PASSEGGIATE A CAVALLO E CORSI SU COME REALIZZARE IL GELATO…

RE salman bin abdulaziz

Estratto dell'articolo di Margherita Cecchin per www.repubblica.it

Oltre 40 camere riservate, soggiorno in suite, metà albergo off limits, piatti stellati in una sala riservatissima, sorveglianza continua e passeggiate a cavallo in spiaggia. Questi alcuni dettagli della sfarzosa vacanza da sogno in Versilia del re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, trascorsa al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, maestosa struttura a 5 stelle che si affaccia sul lungomare.

grand hotel principe di piemonte. 1

Il regnante, 88 anni in carica dal 2015, è arrivato accompagnato dalla famiglia, da un nutrito personale di servizio e da oltre 300 bagagli al seguito. L’albergo di lusso mantiene il massimo riserbo "per questioni di privacy", […] Solo qualche mese fa era stata la volta del Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, a[…]

Non trapela niente dalla struttura, che resta dunque blindata come durante il soggiorno del re. Attuate rigide misure di sicurezza, con un gruppo di bodyguard al servizio 24 ore al giorno per sorvegliare ogni piano dell’albergo. Anche il personale interno del Grand Hotel Principe di Piemonte avrebbe dovuto osservare severi protocolli, per l'accesso alle camere. Tra questi l'identificazione preventiva e il divieto di portare con sé cellulari e dispositivi elettronici.

RE salman bin abdulaziz

Una prenotazione sconfinata quella del relax del re in Versilia, che avrebbe richiesto che gli fossero riservate oltre la metà delle camere, sul totale delle 80 presenti. Due interi piani, il terzo e il quarto, sarebbero stati assegnati a principesse e servitù, oltre all'uso esclusivo del rooftop e annessa cucina, dove ha lavorato la brigata personale del regnante. Quest'ultimo avrebbe invece soggiornato nella grande suite presidenziale al primo piano: 150 metri quadrati allestiti da una forte impronta Made in Italy e impreziositi da materiali pregiati, composta da salotto, cucina privata e tre bagni.

grand hotel principe di piemonte. 3

[…] Il re avrebbe chiesto anche di assaggiare le proposte dell’executive chef bistellato Giuseppe Mancino, affiancato da un tester arabo di fiducia incaricato di seguire la preparazione di ogni singolo piatto. […] Tra queste passeggiate a cavallo per gli ospiti più piccoli e show cooking, per conoscere le tecniche di realizzazione di un gelato artigianale italiano, il tutto su uno scenario vista mare o Alpi Apuane.

RE salman bin abdulaziz grand hotel principe di piemonte. 4 grand hotel principe di piemonte. 2 grand hotel principe di piemonte. 5 grand hotel principe di piemonte. 6 GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE - VIAREGGIO Xi jinping con Salman bin Abdulaziz al-Saud GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE - VIAREGGIO RE salman bin abdulaziz