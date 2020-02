IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE IRANIANO È STATO CONTAGIATO DAL CORONAVIRUS! – L’ANNUNCIO DELL’AGENZIA DI STAMPA ILNA: PROPRIO IERI IL POLITICO CERCAVA DI MINIMIZZARE I RISCHI DELL’EPIDEMIA – VIDEO: IL MALORE IN DIRETTA - PANICO A BRUXELLES: IL PREMIER SLOVACCO PELLEGRINI RICOVERATO PER UNA POLMONITE. GIOVEDÌ HA PARTECIPATO AL VERTICE UE E…

(LaPresse) - Il vice ministro della Salute iraniano, Iraj Harirchi, è stato contagiato dal nuovo coronavirus. Lo hanno riferito l'agenzia di stampa Ilna e al-Arabya, riportando che il politico è risultato positivo al test.

(LaPresse/AP) - L'annuncio sul contagio di Harirchi arriva il giorno dopo che ha tenuto una conferenza stampa a Teheran in cui ha tentato di minimizzare i rischi posti dall'epidemia. Il portavoce del ministero Kianoush Jahanpour ha confermato che il vice ministro è risultato positivo, mentre lo stesso Harirchi ha pubblicato online un virus in cui dichiara di essere infetto e di essersi messo in quarantena nella propria abitazione. Ha anche promesso che le autorità metteranno la situazione sotto controllo.

3 – CORONAVIRUS, IL PREMIER SLOVACCO PELLEGRINI RICOVERATO. PANICO A BRUXELLES PER VON DER LEYEN: "SOLO POLMONITE"

Da www.liberoquotidiano.it

Timori per Ursula Von der Leyen, ma nessuna "precauzione" per l'incontro avuto con Peter Pellegrini. A Bruxelles si sparge la voce che il premier slovacco abbia contratto il coronavirus. Notizia grave, anche perché Pellegrini ha recentemente incontrato la presidente della Commissione Ue. Non solo: giovedì scorso aveva partecipato al vertice Ue sul bilancio, insieme a tutti i leader dell'Unione. Da qui, la preoccupazione di possibile contagio.

Dalla Slovacchia arriva però la smentita parziale: il premier di origini italiane ha "solo" una polmonite, ed è stato ricoverato lo scorso sabato. "Il premier è esausto e ha la polmonite, ma è tutto", ha spiegato la portavoce del governo slovacco, Patricia Macikova, rispondendo ai dubbi sulle sue condizioni di salute.

"Posso confermare" che la presidente della Commissione Europea "sta bene" e "non è stata informata circa precauzioni che dovrebbe prendere in relazione agli incontri avuti durante il Consiglio Europeo, e neanche" per quanto riguarda "Peter Pellegrini", ha spiegato a sua volta la vice-portavoce capo della Commissione Europea Dana Spinant, a Bruxelles durante il briefing con la stampa.