UNA VICENDA SENZA "HAPPY ENDING" - SALVATORE BATTAGLIA, 35ENNE MASSOTERAPISTA ROMANO, E' ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO UNA 21ENNE DURANTE UNA SESSIONE DEI MASSAGGI - IL MASSAGGIATORE HA RACCONTATO CHE RISERVAVA "SERVIZI EXTRA" AI CLIENTI AFFEZIONATI: "C'ERA UNA SORTA DI SEGNALE IN CODICE CON I PAZIENTI...QUANDO INARCAVANO LA SCHIENA, SAPEVO CHE POTEVO SPINGERMI OLTRE" - IL RACCONTO DELLA RAGAZZA: "HA INIZIATO A PALPEGGIARMI E ALL'IMPROVVISO..."

Estratto dell'articolo di Michela Allegri per “il Messaggero”

[…] Salvatore Battaglia, massoterapista finito a processo con l'accusa di avere abusato di una giovane modella durante una sessione di massaggio, si è difeso con queste parole, respingendo le accuse e sostenendo di avere interpretato male i segnali chi gli avrebbe inviato la vittima, di 21 anni […]. «C'era una sorta di segnale in codice con i pazienti che sapevano di questa pratica […]quando loro inarcavano la schiena capivo che potevo spingermi oltre».

I TESTIMONI

Battaglia, che si trova ai domiciliari […]da quando è stato arrestato subito dopo la denuncia della ragazza, ha portato in aula due testimoni a sua difesa, che sono stati sentiti nel corso dell'ultima udienza: un uomo e una donna, di circa 64 anni. Entrambi hanno raccontato di essere diventati clienti fissi del massaggiatore, soprattutto grazie ai servizi extra forniti. «Era anche un modo per fidelizzare la clientela», ha aggiunto l'imputato che, rispondendo alle domande del giudice e del pubblico ministero, assistito dall'avvocato Roberta Mancuso, ci ha tenuto a precisare di non essersi mai fatto pagare di più per le prestazioni fuori listino: era un trattamento riservato ai pazienti più affezionati. In questo caso, però, la vittima era una nuova cliente.

I FATTI

I fatti risalgono al primo maggio del 2022. […] la modella Ha raccontato di essere stata «violentata all'improvviso durante il massaggio» e di avere avuto, da quel giorno, continui attacchi d'ansia e di panico. L'imputato, 35 anni, avrebbe abusato di lei su un lettino all'interno del suo studio privato in zona Cornelia[…]

«All'inizio lui mi ha massaggiato i piedi. Poco dopo ha iniziato a palpeggiarmi e all'improvviso me lo sono ritrovato addosso». E ancora: «È durato tutto pochi istanti. Gli ho detto subito di smetterla. Ero paralizzata. Lui si è allontanato e alla fine mi ha lasciata in pace». La giovane, che ha dovuto interrompere più volte il racconto fatto in aula, ha detto di essere stata accompagnata alla porta e di essersene andata, sconvolta.

[…] . In aula è stato menzionato anche un procedimento parallelo: anche un'altra cliente ha denunciato il professionista. La dinamica descritta nella querela è molto simile. Nel corso della prossima udienza, prevista in ottobre, ci saranno le richieste del pubblico ministero e le discussioni degli avvocati. Poi sarà il momento della sentenza. Nel frattempo la difesa presenterà un'istanza per chiedere la scarcerazione dell'imputato.

