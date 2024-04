VICINI DA CUI È MEGLIO STARE LONTANI – AD ANZIO DUE VICINI DI CASA LITIGANO PER UN PARCHEGGIO: UNO SBROCCA E ACCOLTELLA L'ALTRO ALLA SCHIENA, PERFORANDOGLI UN POLMONE - IL 46ENNE HA AGGREDITO IL 56ENNE CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON CONTENTO, DOPO AVERLO PRESO A PUGNI, LO HA ANCHE SCARAVENTATO IN UN FOSSO ALTO DUE METRI, MINACCIANDO DI AMMAZZARLO ANCHE DAVANTI ALLE FORZE DELL'ORDINE…

Estratto dell’articolo di Ivo Iannozzi per “Il Messaggero”

il coltello sequestrato dalla polizia

Litiga con il vicino di casa, lo aggredisce a pugni e non esita ad accoltellarlo all'emitorace destro perforandogli un polmone. Il drammatico episodio è avvenuto l'altra sera ad Anzio, intorno alle 19,30. Protagonisti un quarantaseienne e un cinquantaseienne che abitano in via delle Margherite alla periferia della città. Si è trattato dell'ennesimo litigio per banali questioni di vicinato, sembra per l'uso di un parcheggio.

coltello insanguinato

«Il posto lo uso io», avrebbe detto il 46enne. Così la discussione è ben presto degenerata: il più giovane dei due ha infatti aggredito l'altro a calci e pugni arrivando al punto di impugnare un coltello da cucina con il quale ha sferrato una coltellata alla schiena la vittima. Che ha cercato scampo, ma è stato colpito alle spalle. Non contento, lo ha anche scaraventato su un giardino sottostante il piano stradale da un'altezza di due metri, minacciando di ammazzarlo anche davanti alle forze dell'ordine. L'aggressore si è quindi allontanato rientrando nella propria abitazione.

È stata la compagna della vittima, che ha assistito impotente al ferimento senza riuscire ad intervenire, a dare l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante del Commissariato di polizia di Anzio. In via delle Margherite hanno trovato la vittima stesa in terra che indossava un maglione intriso di sangue; al suo fianco la compagna che cercava di tamponare la ferita. […]

coltello sangue

I medici hanno accertato un trauma cranico, ma soprattutto la ferita ad un polmone. Il cinquantaseienne è stato quindi ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti del commissariato sono quindi risaliti rapidamente all'aggressore che è stato trovato nella propria abitazione. […]