VICINI DA CUI È MEGLIO STARE LONTANO – UN 58ENNE DI PORTICI, VICINO NAPOLI, HA MINACCIATO CON UNA KATANA I PROPRI VICINI, ACCUSANDOLI DI AVERGLI ROVINATO IL SOLAIO CON DELL’ACQUA – NON È LA PRIMA VOLTA CHE NEL PALAZZO CI SONO SCAZZI TRA CONDOMINI, MA QUESTA VOLTA L’UOMO HA SBROCCATO E HA ESTRATTO LO SPADONE E L'HA PUNTATO CONTRO I VICINI, MINACCIANDOLI DI FARLI FUORI...

(ANSA) - Minaccia con una katana i vicini 'colpevoli', a suo avviso, di avergli rovinato il solaio con infiltrazioni d'acqua: un 58enne è stato arrestato a Portici (Napoli). In quell'edificio non è la prima volta che si verificavano discussioni tra condomini, ma questa volta, il litigio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se non fossero intervenuti i Carabinieri.

Un'infiltrazione d'acqua avrebbe rovinato il solaio di un 58enne e con gli inquilini al piano superiore, da cui si sarebbe originata la perdita, non si è riusciti a trovare un accordo. E così l'uomo, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, ha raggiunto i vicini per minacciarli di morte puntandogli contro una katana.

Preoccupati, i vicini hanno dato l'allarme al 112. Sul posto, i Carabinieri della stazione di Portici lo hanno arrestato per minacce e detenzione illegale di arma che è stata sequestrata. Ora è in carcere in attesa di giudizio.

