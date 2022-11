13 nov 2022 14:10

I VICINI NON SONO TUTTI STRONZI – A COSENZA UN 28ENNE RIMANE BLOCCATO AL TERZO PIANO A CAUSA DI UN INCENDIO, I VICINI BUTTANO PER STRADA DEI MATERASSI E LUI SI TUFFA – NON CI SAREBBE STATO TEMPO PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E IL RAGAZZO HA DOVUTO IMPROVVISARE UNA SOLUZIONE. PER FORTUNA HA FATTO CENTRO E... - VIDEO