VICINO DA TENERE LONTANO – IL GIALLO DELLA MORTE DI ROSA ALFIERI, LA 24ENNE TROVATA CON UN PEZZO DI STOFFA INFILATO IN BOCCA NEL LETTO DEL VICINO A GRUMO NEVANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI: ELPIDIO D'AMBRA, 31 ANNI, SI ERA TRASFERITO DA DUE SETTIMANE IN UN APPARTAMENTO DELLA PALAZZINA DI PROPRIETÀ DEL PADRE DELLA VITTIMA E ADESSO È SPARITO – SUL CORPO DELLA RAGAZZA NON CI SONO FERITE, ANCHE SE I SEGNI INTORNO AL COLLO FANNO PENSARE SIA STATA STRANGOLATA: SARÀ L’AUTOPSIA A STABILIRE SE…

Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera”

rosa alfieri 3

Come ci era arrivata Rosa in casa di quel vicino venuto ad abitare nel suo palazzo soltanto un paio di settimane fa? Non era un suo amico, lo conosceva appena. E poi Rosa non dava facilmente confidenza, figuriamoci a un uomo più grande e che viveva da solo. E che adesso è scappato, lasciandosi dietro il cadavere di questa ragazza minuta che dimostrava anche meno dei suoi 24 anni, che faceva la commessa, aveva un fidanzato titolare di una tabaccheria e un papà che continua a dannarsi perché l'appartamento a quell'inquilino glielo aveva affittato lui, era stato lui a dargli accesso nel condominio di via Risorgimento a Grumo Nevano, uno dei tanti paesi che circondano Napoli. Un condominio che è per intero di proprietà del papà di Rosa, dove abitano in pochi e tutti gli altri si conoscono.

elpidio d'ambra 1

Invece chi conosceva il trentunenne Elpidio D'Ambra? Si era presentato come un marito separato che per questo motivo aveva bisogno di trovare una sistemazione. In effetti pare che lo sia, ma di lui nemmeno i carabinieri sanno molto. Ora lo stanno cercando perché è chiaro che Rosa è stata uccisa, anche se sul suo corpo non ci sono ferite. Ma i segni intorno al collo fanno pensare che sia stata strangolata. Se ne avrà certezza soltanto con l'autopsia, che dovrà stabilire anche se c'è stata violenza sessuale. Le indagini non lo escludono, ma per ora soltanto come ipotesi da verificare.

Il tam tam dei social, le voci del palazzo e del paese, invece, lo danno per certo. Ma in realtà certezze non ce ne sono. Si sa soltanto che il corpo di Rosa, con un pezzo di stoffa infilato in bocca, è stato trovato ieri pomeriggio non soltanto in casa ma addirittura nel letto del vicino. E che lui, Elpidio, quando sono arrivati i carabinieri già non era più nei paraggi.

rosa alfieri 4

Il resto sono soltanto voci che si rincorrono. Come quella che lo dava per rintracciato e fermato nei pressi della stazione ferroviaria di un paese poco distante da Grumo Nevano. Ma non era vero. O come quelle che forniscono una ricostruzione dei fatti poco credibile, con Elpidio che avrebbe trascinato Rosa con la forza dentro casa e lei che avrebbe urlato tanto da attirare l'attenzione di parenti e vicini, intervenuti quindi immediatamente. Ma non funziona.

Se davvero le cose fossero andate così, se tutto si fosse consumato nei pochi secondi che da qualunque parte del condominio di via Risorgimento servono per raggiungere la casa al piano terra presa in affitto da D'Ambra, nessuno avrebbe avuto il tempo di uccidere la ragazza. Men che meno di violentarla. Quindi se Rosa ha urlato e si è ribellata, e lo avrà fatto certamente, tanto da indurre chi poi l'ha ammazzata a tapparle la bocca con quello straccio, nessuno l'ha sentita.

rosa alfieri 1

O nessuno ha capito da dove venissero le urla. No, non può essere andata come raccontano. Perciò i carabinieri non forniscono ancora una ricostruzione ufficiale, perché ancora ci sono molte cose da chiarire. I rilievi tecnici e l'esame medico-legale forniranno senz' altro risposte importanti. Ma l'unico che sa veramente come sono andate le cose è D'Ambra. Solo lui sa come ha fatto a far entrare Rosa in casa sua e che cosa le ha fatto.

omicidio di rosa alfieri 2 omicidio di rosa alfieri 1 rosa alfieri 5 rosa alfieri 2