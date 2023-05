VICTORIA BECKHAM, SENZA PELI SULLA LINGUA! (E NON SOLO) - L'EX SPICE GIRL HA RIVELATO DI AVER ESAGERATO TROPPO CON LA CERETTA: A FORZA DI RADERSI LE SOPRACCIGLIA, LA MOGLIE DI DAVID BECKHAM SE LE È COMPLETAMENTE ROVINATE, AL PUNTO CHE SI VERGOGNEREBBE DI FARSI VEDERE AL NATURALE DAL MARITO - "SAREBBE INORRIDITO. È LA PRIMA COSA CHE FACCIO APPENA SVEGLIA"

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

victoria david beckham

[…] Victoria Beckham che al Sunday Times ha detto di accettarsi e di piacersi ora che non è più una ragazzina. […] Una cosa che non rifarebbe? Rovinarsi le sopracciglia depilandole troppo, come ha fatto negli anni duemila seguendo la moda: “Nel corso degli anni le mie sopracciglia sono state così depilate che se mi vedessi senza saresti inorridito. David non mi ha mai visto senza le mie sopracciglia. Sono la prima cosa che faccio appena sveglia”. David è ovviamente il marito, David Beckham, con il quale è sposata da 24 anni. Un impegno notevole, alzarsi prima di lui per 24 anni e farsi subito, “de botto”, un “disegno” sulle sopracciglia.

victoria david beckham 9 victoria david beckham 6 david e victoria beckham 4 david e victoria beckham Victoria Beckham Victoria Beckham su Grazia 3 Victoria Beckham su Grazia 4 victoria david beckham 7

1 marzo david e victoria beckham a los angeles david e victoria beckham 5 david e victoria beckham 6 david e victoria beckham 7 david e victoria beckham 8 victoria david beckham 4