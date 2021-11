V PER VICTORIA! - FAN E PIPPAROLI SOCIAL IMPAZZITI PER LE FOTO SEXY-ROCK DI VICTORIA DEI MANESKIN SEMINUDA (TANTO PER CAMBIARE) PRIMA DI SALIRE SUL PALCO DI LAS VEGAS - LA BAND ROMANA HA APERTO IL CONCERTO DEI ROLLING STONES RISCUOTENDO L'APPREZZAMENTO DEL PUBBLICO, DELLA CRITICA E DI MICK JAGGER CHE HA VOLUTO RINGRAZIARE DAMIANO&CO IN ITALIANO: "GRAZIE RAGAZZI" - ACCANTO A VICTORIA DA QUALCHE TEMPO CI SAREBBE... - VIDEO

"Buongiorno Las Vegas". Così Victoria dei Maneskin ha voluto salutare i follower di Instagram una volta arrivata nella città americana dove si sarebbe dovuta esibire con la band in apertura di concerto dei Rolling Stone. Uno scatto super sexy per celebrare il mattino di una giornata speciale per la ventunenne, quella in cui avrebbe realizzato il suo "sogno americano".

Una foto rock in cui la ragazza si mostra in déshabillé alle prese con un selfie allo specchio. Camicia bianca trasparente, topless e intimo, Victoria si fotografa nella sua stanza d'albergo mentre è seduta sul letto. Smalto blu elettrico alle unghie e lunghi capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle. Oltre un milione di like per l'audacia della fotografia.

Dall'alto dei suoi ventuno anni, Victoria non può desiderare di più dalla vita. I Maneskin sono ormai lanciati verso una fama mondiale dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni: proprio ieri hanno mandato in delirio la folla dell'ultimo concerto dei Rolling Stones, che li hanno voluti per il pre-opening dello show. Non solo, anche la vita sentimentale della giovane romana andrebbe a gonfie vele: al suo fianco da tempo ci sarebbe infatti una ragazza, una sua coetanea, con cui è stata pizzicata proprio di recente.

