VIDAL SPERICOLATO – IL PORNOATTORE SPAGNOLO NACHO VIDAL È STATO ARRESTATO DI NUOVO! STAVA GUIDANDO A ZIG-ZAG PER LE STRADE DI VALENCIA SENZA PATENTE E SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI – ERA REDUCE DA UNA FESTA CON ALCUNE RAGAZZE E HA DETTO DI ESSERE STATO DROGATO. A GIUGNO ERA FINITO IN MANETTE DOPO LA MORTE DI UN FOTOGRAFO IN SEGUITO A UN RITO SCIAMANICO…

Nacho Vidal, l'attore porno arrestato per guida pericolosa: «Mi hanno drogato»

Da www.ilmattino.it

Nacho Vidal, attore pornografico spagnolo di fama mondiale, tanto da essere considerato il 'Rocco Siffredi iberico', ancora una volta nei guai. Il 46enne attore e regista, non nuovo a problemi con la giustizia, nello scorso week-end è stato arrestato per aver guidato pericolosamente a zig-zag per le strade di Valencia, tra l'altro senza patente.

L'arresto è avvenuto da parte della polizia nella tarda serata di sabato scorso, quando un agente fuori servizio aveva avvistato un'auto circolare pericolosamente, sbandando da un lato all'altro della carreggiata. I colleghi, allertati dall'uomo, hanno inseguito e raggiunto la vettura, trovando Nacho Vidal in stato confusionale, con le pupille dilatate e che si teneva a fatica in piedi. L'attore e regista pornografico è stato quindi portato con un'ambulanza in un ospedale, dove è stato sottoposto per degli accertamenti tossicologici.

Le analisi hanno permesso di accertare che Nacho Vidal si trovava sotto effetto di una sostanza psicotropica. Alla polizia, il 46enne aveva spiegato di essere reduce da una festa privata con alcune ragazze, sostenendo di essere stato drogato da qualcuno che gli aveva sciolto una sostanza nel bicchiere, senza rendersene conto. Alla fine, l'attore è stato denunciato a piede libero ed è tornato a casa.

Non si tratta dei primi problemi di Nacho Vidal con la giustizia: l'attore era stato coinvolto, qualche mese fa, nelle indagini per la morte di un fotografo, José Luis Abad, ucciso da un veleno dopo un presunto rito sciamanico.

