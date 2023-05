VIDEO! ANTONELLA VIOLA CONTESTATA DA UN NO VAX AL SALONE DEL LIBRO – DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DELL'IMMUNOLOGA, UN UOMO SI È ALZATO IN PIEDI E HA COMINCIATO A INVEIRE CONTRO GLI SCIENZIATI PER I VACCINI ANTI COVID. POI HA INCALZATO LA VIOLA: “LEI È COLPEVOLE, È UN PROPAGANDISTA DI BUGIE. AVETE MENTITO ALLA POPOLAZIONE” – LA SCIENZIATA HA REPLICATO...

Estratto dell'articolo di Ottavia Giustetti per www.repubblica.it

no vax contro antonella viola al salone del libro 4

"Voi avete mentito sugli effetti avversi dei vaccini, voi avete mentito alla popolazione": con un'aggressione verbale violenta di un No Vax seduto tra il pubblico dell'Arena Robinson si è interrotta per alcuni minuti questa mattina la presentazione del libro di Antonella Viola, l'immunologa che nei mesi della pandemia è diventata un volto e una voce familiare di molte trasmissioni televisive.

no vax contro antonella viola al salone del libro 5

L'uomo si è alzato in piedi all'improvviso dalla platea e ha cominciato a inveire nei confronti della scienziata accusandola di aver nascosto nel suo ruolo di esperta gli effetti avversi dei vaccini nei mesi più difficili della pandemia.

"Se lei mi lascia parlare io le rispondo: lei lo vede tutto questo? E' solo grazie ai vaccini, altrimenti noi qui oggi non ci saremo": ha risposto Viola. E il pubblico che riempiva la sala ha fatto partire un applauso […]

no vax contro antonella viola al salone del libro

Il No Vax ha continuato a urlare e inveire senza mai però avvicinarsi, fino a che alcune persone lo hanno allontanato fisicamente e lo hanno invitato a lasciare il Padiglione 3 del Salone del libro.

"Mi dispiace che ci siano ancora persone che non credono che i vaccini siano stati decisivi per la fine della pandemia - ha poi aggiunto Viola - io come scienziata ho anche pagato un prezzo personale ma non mi sono mai tirata indietro". […]

antonella viola al salone del libro no vax contro antonella viola al salone del libro 1 no vax contro antonella viola al salone del libro 7 no vax contro antonella viola al salone del libro 2 no vax contro antonella viola al salone del libro 6