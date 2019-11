5 nov 2019 08:42

VIDEO! CATALOGNA IN FIAMMME – CAOS A BARCELLONA, BRUCIATE IN PIAZZA LE FOTO DI RE FELIPE – LE PROTESTE DEI SEPARATISTI CHE CONSIDERANO UN USURPATORE IL SOVRANO DI SPAGNA ARRIVATO CON LA FAMIGLIA IN CATALOGNA PER IL PREMIO INTESTATO ALLA FIGLIA – IL DEBUTTO IN PUBBLICO DELLA PRINCIPESSA LEONOR, EREDE AL TRONO, DOPO IL BREVE INTERVENTO DELLA SETTIMANA SCORSA A OVIEDO («GUAPA!» LE HANNO URLATO DAL PUBBLICO; «MUCHAS GRACIAS», HA RISPOSTO LEI…)