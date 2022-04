IL MERCATO DELL’AUTO ITALIANO HA LE RUOTE SGONFIE – IN ITALIA A MARZO, SONO STATE CONSEGNATE 119.497 VETTURE, IL 29,7% IN MENO RISPETTO ALL'ANNO E IL 38,5% IN MENO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019, PRIMA DELLA PANDEMIA – PER RITROVARE UN DATO SIMILE BISOGNA TORNARE AL 1967, PRIMA DEL BOOM DELL’AUTO – TRA COVID, GUERRA E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C’È ANCHE LA BUROCRAZIA A RALLENTARE IL TUTTO…