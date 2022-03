VIDEO CHOC! – A DALLAS, IN TEXAS, UN ELICOTTERO PRECIPITA: SONO MORTE DUE PERSONE, IL PILOTA E UN PASSEGGERO A BORDO – LO SCHIANTO È AVVENUTO ALL’ORA DI PRANZO, IN UNA ZONA PIUTTOSTO TRAFFICATA. C’ERANO MOLTI TESTIMONI, CHE HANNO RIPRESO (E PUBBLICATO) IL MOMENTO ESATTO DELL’INCIDENTE

Sono immagini drammatiche quelle che arrivano da Dallas, in Texas. Un elicottero si è schiantato alla periferia cittadina.

Sono morte due persone: il pilota e un passeggero, che stavano facendo un’esercitazione.

Il velivolo, di proprietà della Sky Helicopters è caduto in una zona piuttosto trafficata, durante l’ora di pranzo, per cui c’erano molti testimoni, che hanno ripreso il momento esatto dell’incidente.

In uno di questi filmati, si vede l’elicottero che ruota su se stesso in cielo e cade a una velocità spaventosa.

