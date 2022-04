VIDEO-CHOC: IN UNA STAZIONE DI BUENOS AIRES UNA DONNA SVIENE A POCHI METRI DAL TRENO IN CORSA E PRECIPITA TRA LA BANCHINA E IL CONVOGLIO - INTORNO A LEI I TESTIMONI TEMONO IL PEGGIO E SUSSULTANO DAL TERRORE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Donna precipita sotto al treno a Buenos Aires

Una donna è riuscita miracolosamente a salvarsi dopo essere inciampata e precipitata tra la banchina e il treno in movimento. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono incredibili. È successo alla stazione dell’Indipendenza a Gonzalez Catan, periferia di Buenos Aires, in Argentina.

La donna si avvicina al treno che sta passando e proprio quando è vicina perde l’equilibrio e scompare sotto al treno. Intorno a lei i testimoni si mettono le mani tra i capelli, terrorizzati. È stata salvata dai binari viva mentre i pendolari si affollavano prima di essere seduta e poi sdraiata sulla piattaforma e portata via su una sedia a rotelle una volta arrivata un'ambulanza.

Donna precipita sotto al treno a Buenos Aires 2

La donna, chiamata solo Candela, ha appena potuto vedere le immagini di persona dopo che le è stato detto che era fuori pericolo ed è stata dimessa dall'ospedale di Buenos Aires, il dottor Alberto Balestrini.

Ha detto a una stazione televisiva argentina: «Ho subito un improvviso calo della pressione sanguigna e sono svenuta. Ho cercato di avvertire la persona davanti a me ma non ricordo nient'altro, neanche nel momento in cui sono andata a sbattere contro il treno. Non so come faccio a essere ancora viva. Sto ancora cercando di dare un senso a tutto».

Donna precipita sotto al treno a Buenos Aires 3

Un testimone dell'incidente ha detto: «Questa ragazza è rinata. È un miracolo. Stavamo aspettando il treno e all'improvviso è caduta sui binari. Sorprendentemente si è trattato solo di un grande spavento».

Donna precipita sotto al treno a Buenos Aires 4 Donna precipita sotto al treno a Buenos Aires 5