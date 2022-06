VIDEO-CHOC: IN UZBEKISTAN UNO SPOSO HA TIRATO UN PUGNO ALLA MOGLIE NEL PIENO DEL RICEVIMENTO DI NOZZE DOPO ESSERSI ACCORTO CHE LA DONNA AVEVA VINTO IL GIOCO CHE STAVANO DISPUTANDO - AMICI E PARENTI RESTANO INCREDULI, FINCHE' LA SPOSA NON VIENE ALLONTANATA TRA L'IMBARAZZO GENERALE - IL FILMATO HA FATTO IL GIRO DEI SOCIAL, PROVOCANDO INDIGNAZIONE E RABBIA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Matrimonio in Uzbekistan

È diventato virale sui social media asiatici il video di un matrimonio in Uzbekistan durante il quale si vede il neosposo tirare un pugno alla moglie solo perché lei ha vinto durante un gioco.

Nelle riprese, che hanno provocato un coro di proteste e rabbia su Twitter, si vede la coppia su un palco subito dopo il brindisi mentre gli ospiti li acclamano. I due giovani, accompagnati da alcuni amici, scartano un bigliettino: la donna alza le braccia al cielo in segno di vittoria. Quando lui si rende conto di aver perso, però, le sferra un pugno alla nuca, lasciando tutti increduli. Seguono alcuni secondo di silenzio e imbarazzo, finché la sposa viene fatta scendere dal palco da un’amica.

Matrimonio in Uzbekistan 2

«È così triste», ha scritto una persona du Twitter. «Spero che troverà il coraggio di accusarlo e ritenerlo responsabile delle sue azioni». «Che orrore!» un altro ha scritto. «Bene, questo è stato pubblicato su Internet per far vergognare quest'uomo orribile. Come possono i suoi genitori guardarlo? Cos'è un mafioso? Che orrore». Un terzo ha scritto: «È orribile quanto questo sia normalizzato. Spero che si allontani da lui prima, meglio che dopo», insieme a tre emoji con il cuore spezzato.

Matrimonio in Uzbekistan 3

Non è la prima volta che emerge un video che mostra uno sposo che si scaglia contro la sua nuova moglie in Uzbekistan. Nel 2019, una clip di un incidente simile ha attirato l'attenzione del pubblico: uno sposo si scagliava con rabbia contro la sua sposa dopo che lei lo prendeva in giro fingendo di portargli via la torta nuziale.

Matrimonio in Uzbekistan 5 Matrimonio in Uzbekistan 4

Matrimonio in Uzbekistan 7 Matrimonio in Uzbekistan 6