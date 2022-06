10 giu 2022 11:33

VIDEO! I CINGHIALI PEGGIO DEI BARBARI: ROMA E’ SOTTO ASSEDIO, E GUALTIERI COSA FA? – IL VICEDIRETTORE DI RAI1 ANGELO MELLONE: “CARO SINDACO DI ROMA, FUORI DALLA ZTL E DAL CENTRO, CI SONO STRADE, PER ESEMPIO SOTTO CASA MIA A ROMA NORD, DOVE SI VIVE IN COMPAGNIA DEI CINGHIALI E IN MEZZO A QUESTO SCHIFO. NON FA PIÙ NOTIZIA, LO SO, MA FA SCHIFO LO STESSO” – STEFANO CAPPELLINI (REPUBBLICA) A TU PER TU CON UN UNGULATO: “IERI SERA HO PORTATO GIÙ IL CANE MA ABBIAMO TROVATO OCCUPATO” – E PIGI BATTISTA POSTA IL VIDEO DI UNA CAROVANA DI CINGHIALI CHE ATTRAVERSA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO (ANDAVANO A PRENDERE IL GELATO DA QUADRANI?) – VIDEO!