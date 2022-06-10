VIDEO! I CINGHIALI PEGGIO DEI BARBARI: ROMA E’ SOTTO ASSEDIO, E GUALTIERI COSA FA? – IL VICEDIRETTORE DI RAI1 ANGELO MELLONE: “CARO SINDACO DI ROMA, FUORI DALLA ZTL E DAL CENTRO, CI SONO STRADE, PER ESEMPIO SOTTO CASA MIA A ROMA NORD, DOVE SI VIVE IN COMPAGNIA DEI CINGHIALI E IN MEZZO A QUESTO SCHIFO. NON FA PIÙ NOTIZIA, LO SO, MA FA SCHIFO LO STESSO” – STEFANO CAPPELLINI (REPUBBLICA) A TU PER TU CON UN UNGULATO: “IERI SERA HO PORTATO GIÙ IL CANE MA ABBIAMO TROVATO OCCUPATO” – E PIGI BATTISTA POSTA IL VIDEO DI UNA CAROVANA DI CINGHIALI CHE ATTRAVERSA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO (ANDAVANO A PRENDERE IL GELATO DA QUADRANI?) – VIDEO!

-

Condividi questo articolo


CINGHIALI VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO VIDEO BY PIGI BATTISTA CINGHIALI VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO VIDEO BY PIGI BATTISTA CINGHIALE ROMA NORD VIDEO BY ANGELO MELLONE CINGHIALE ROMA NORD VIDEO BY ANGELO MELLONE cinghiali via fani cinghiali via fani CINGHIALE ROMA VIDEO BY STEFANO CAPPELLINI CINGHIALE ROMA VIDEO BY STEFANO CAPPELLINI

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

MEJO DI UN ROMANZO DI DAN BROWN! – NON C’È PACE PER L’ORDINE DI MALTA: È MORTO IL LUOGOTENTE DI GRAN MAESTRO, FRA’ MARCO LUZZAGO. OGGI SUL CORPO È STATA ESEGUITA L’AUTOPSIA CHE HA CONFERMATO CHE IL DECESSO È AVVENUTO IN SEGUITO A UN ICTUS, CAUSATO DA UN’EMORRAGIA CEREBRALE – ORA CHE SUCCEDERÀ NELL’ORDINE, GIÀ OGGETTO DI UNA LUNGA LOTTA DI POTERE INTERNA? IN TEORIA DOVREBBE ESSERE NOMINATO UN LUOGOTENENTE AD INTERIM, MA IN PRATICA CIÒ NON SARÀ POSSIBILE DOPO LE PROPOSTE DI RIFORMA PROPOSTE DA PAPA FRANCESCO…

business

cronache

sport

ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI? CON L’ECUADOR NIENTE DA FARE, DOBBIAMO PROVARE CON L’IRAN - LA FIFA RESPINGE IL RICORSO DEL CILE CONTRO GLI ECUADORIANI PER AVER SCHIERATO BYRON DAVID CASTILLO (LA FEDERAZIONE DI SANTIAGO SOSTENEVA CHE IL CALCIATORE NON AVESSE I DOCUMENTI PER INDOSSARE LA MAGLIA DELL'ECUADOR ESSENDO IN REALTÀ COLOMBIANO) – NIENTE DA FARE PER L’ITALIA AI MONDIALI DEL QATAR (A MENO CHE L'IRAN NON CONTINUI A VIETARE L'INGRESSO ALLO STADIO ALLE DONNE. A QUEL PUNTO LA FIFA…)

cafonal

CAFONALINO PAPALE - FRANCESCO, ORA NON È CHE PUOI DIMETTERTI PURE TU! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO FRANCO "IL MONASTERO", SUI NOVE ANNI DI PAPATO-OMBRA DI BENEDETTO XVI E IL MISTERO DELLA SUA RINUNCIA, IL CARDINALE E TEOLOGO TEDESCO GERHARD MÜLLER LANCIA UN MESSAGGIO NEMMENO TROPPO VELATO A BERGOGLIO: "L'APOSTOLO NON VA IN PENSIONE. LE DIMISSIONI DEVONO RESTARE UNA ECCEZIONE" - NELLE SALE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI PRESENTI LUCIANO FONTANA, BRUNO TABACCI, GIOVANNI MINOLI, PUPI AVATI, LA VATICANISTA DELL'ANSA GIOVANNA CHIRRI CHE FECE LO SCOOP NEL 2013 E… - FOTO

viaggi

salute