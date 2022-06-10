CINGHIALI VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO VIDEO BY PIGI BATTISTA CINGHIALE ROMA NORD VIDEO BY ANGELO MELLONE cinghiali via fani CINGHIALE ROMA VIDEO BY STEFANO CAPPELLINI
VIDEO! I CINGHIALI PEGGIO DEI BARBARI: ROMA E’ SOTTO ASSEDIO, E GUALTIERI COSA FA? – IL VICEDIRETTORE DI RAI1 ANGELO MELLONE: “CARO SINDACO DI ROMA, FUORI DALLA ZTL E DAL CENTRO, CI SONO STRADE, PER ESEMPIO SOTTO CASA MIA A ROMA NORD, DOVE SI VIVE IN COMPAGNIA DEI CINGHIALI E IN MEZZO A QUESTO SCHIFO. NON FA PIÙ NOTIZIA, LO SO, MA FA SCHIFO LO STESSO” – STEFANO CAPPELLINI (REPUBBLICA) A TU PER TU CON UN UNGULATO: “IERI SERA HO PORTATO GIÙ IL CANE MA ABBIAMO TROVATO OCCUPATO” – E PIGI BATTISTA POSTA IL VIDEO DI UNA CAROVANA DI CINGHIALI CHE ATTRAVERSA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO (ANDAVANO A PRENDERE IL GELATO DA QUADRANI?) – VIDEO!-
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MEJO DI UN ROMANZO DI DAN BROWN! – NON C’È PACE PER L’ORDINE DI MALTA: È MORTO IL LUOGOTENTE DI GRAN MAESTRO, FRA’ MARCO LUZZAGO. OGGI SUL CORPO È STATA ESEGUITA L’AUTOPSIA CHE HA CONFERMATO CHE IL DECESSO È AVVENUTO IN SEGUITO A UN ICTUS, CAUSATO DA UN’EMORRAGIA CEREBRALE – ORA CHE SUCCEDERÀ NELL’ORDINE, GIÀ OGGETTO DI UNA LUNGA LOTTA DI POTERE INTERNA? IN TEORIA DOVREBBE ESSERE NOMINATO UN LUOGOTENENTE AD INTERIM, MA IN PRATICA CIÒ NON SARÀ POSSIBILE DOPO LE PROPOSTE DI RIFORMA PROPOSTE DA PAPA FRANCESCO…
ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI? CON L’ECUADOR NIENTE DA FARE, DOBBIAMO PROVARE CON L’IRAN - LA FIFA RESPINGE IL RICORSO DEL CILE CONTRO GLI ECUADORIANI PER AVER SCHIERATO BYRON DAVID CASTILLO (LA FEDERAZIONE DI SANTIAGO SOSTENEVA CHE IL CALCIATORE NON AVESSE I DOCUMENTI PER INDOSSARE LA MAGLIA DELL'ECUADOR ESSENDO IN REALTÀ COLOMBIANO) – NIENTE DA FARE PER L’ITALIA AI MONDIALI DEL QATAR (A MENO CHE L'IRAN NON CONTINUI A VIETARE L'INGRESSO ALLO STADIO ALLE DONNE. A QUEL PUNTO LA FIFA…)
CAFONALINO PAPALE - FRANCESCO, ORA NON È CHE PUOI DIMETTERTI PURE TU! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO FRANCO "IL MONASTERO", SUI NOVE ANNI DI PAPATO-OMBRA DI BENEDETTO XVI E IL MISTERO DELLA SUA RINUNCIA, IL CARDINALE E TEOLOGO TEDESCO GERHARD MÜLLER LANCIA UN MESSAGGIO NEMMENO TROPPO VELATO A BERGOGLIO: "L'APOSTOLO NON VA IN PENSIONE. LE DIMISSIONI DEVONO RESTARE UNA ECCEZIONE" - NELLE SALE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI PRESENTI LUCIANO FONTANA, BRUNO TABACCI, GIOVANNI MINOLI, PUPI AVATI, LA VATICANISTA DELL'ANSA GIOVANNA CHIRRI CHE FECE LO SCOOP NEL 2013 E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
È IN ARRIVO UN FARMACO CHE SFRUTTA LA TECNOLOGIA MESSA A PUNTO PER ELABORARE I VACCINI ANTI-COVID E CHE PROMETTE DI PREVENIRE L'INFARTO DEL MIOCARDIO E L'ICTUS CEREBRALE. MELANIA RIZZOLI: “LO HANNO DEFINITO IL "VACCINO ANTI-INFARTO", MA IN REALTÀ È UN FARMACO INNOVATIVO. INCLISIRAN HA UN PRINCIPIO ATTIVO DI PRECISIONE CHE “SILENZIA” UNA SEQUENZA DI RNA MESSAGGERO NEL FEGATO, FACENDO CROLLARE A MENO DEL 50% IL LIVELLO DI COLESTEROLO LDL…”