VIDEO: DUE PARACADUTISTI SBAGLIANO MANOVRA E PRECIPITANO AD ABBIATEGRASSO, DURANTE UNA RIEVOCAZIONE PER L’ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN – UNO SI È SCHIANTATO NEL CORTILE DI UN PALAZZO, L’ALTRO È RIMASTO IMPIGLIATO IN UN ALBERO. ENTRAMBI SONO RIMASTI FERITI IN MODO GRAVE, E SONO RICOVERATI IN CODICE ROSSO…

Giovanna Maria Fagnani per www.corriere.it

Tragedia sfiorata domenica mattina ad Abbiategrasso, durante la rievocazione storica dell’80esimo anniversario della battaglia di El Alamein, in cui era in programma anche un lancio di dieci paracadutisti. Due fra questi, invece di atterrare nel campo sportivo dell’oratorio di via San Giovanni Bosco, hanno sbagliato manovra, come si vede nel video realizzato dalla testata «Ordine e libertà». Uno si è schiantato nel cortile di un palazzo proprio accanto al campo sportivo e l’altro nei giardini delle case popolari di via Legnano, dove è rimasto impigliato in un albero dopo aver abbattuto un piccolo palo della luce.

Ricoverati in codice rosso

Probabilmente, essendosi reso conto di essere ormai troppo lontano dal campo sportivo, ha tentato di deviare sui giardini più vicini. Il primo paracadutista, invece, era sulla traiettoria corretta per atterrare nel campo sportivo, ma si è trovato troppo ai limiti, sul confine, e così invece di cadere sul prato è finito oltre il muro di cinta, nel cortile di un condominio confinante. Sono rimasti feriti in modo grave. Hanno 51 e 45 anni. Uno è stato portato dall’elisoccorso all’ospedale San Carlo, l’altro, invece, in ambulanza al Niguarda. Entrambi sono in codice rosso.

La cerimonia e il convegno

L’incidente è avvenuto attorno alle 11, sotto gli occhi attoniti di centinaia di spettatori accorsi all’oratorio per vedere lo spettacolo. La manifestazione è stata promossa dal Comune di Abbiategrasso e dalle associazioni dei Bersaglieri, dei Carristi e dei Paracadutisti in occasione dell’80esimo anniversario della battaglia e prevede, nel pomeriggio, anche un convegno dal titolo «Passione e gloria ad El Alamein» con relatori Federico Ciavattone, docente di storia del paracadustismo italiano, Antonio Pennino, generale di divisione dei bersaglieri e Federico Meleca, capitano carrista.

Le polemiche

Una manifestazione che, nei giorni scorsi, aveva provocato polemiche. L’Anpi l’aveva criticata con queste parole: «Pur condividendo la necessità della memoria di tanti italiani morti ingiustamente, con l’ombra della guerra e della minaccia atomica che si stendono sull’Europa non è il momento di retoriche sull’eroismo, ma della ricerca di urgenti strade di pace» .

Anche il Pd si era dissociato dicendo: «Sui muri della nostra città da parte dell’Amministrazione dovrebbero essere affissi manifesti con scritto “Mai più battaglie, mai più guerra”, dovrebbero essere urgentemente promosse manifestazioni di pace e di conciliazione e non patrocinati eventi di retorica militarista che rispolverano atmosfere e ombre che non appartengono alla nostra democrazia né alla costituzione italiana».