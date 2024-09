9 set 2024 16:16

VIDEO: IL FILMATO CHE HA INCASTRATO MOUSSA SANGARE, IL KILLER DI SHARON VERZENI - NEL VIDEO SI VEDE IL 31ENNE IN BICI PER LE STRADE DI TERNO D'ISOLA DOPO AVER ACCOLTELLATO LA BARISTA 33ENNE: PER SETTIMANE GLI INVESTIGATORI HANNO CERCATO "L'UOMO IN BICICLETTA", MA LUI ERA QUASI SPARITO NEL NULLA - UNA VOLTA FINITO IN MANETTE, L'ASPIRANTE RAPPER HA PRIMA DATO LA COLPA A UNO SCONOSCIUTO, MA POI HA CONFESSATO: "MI SENTIVO COME LIBERATO DA UN PESO. QUANDO LEGGEVO LE NOTIZIE SUL CASO ERO..." - VIDEO