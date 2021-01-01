VIDEO FLASH! UN ALTRO FILMATO CHOC DEL COLPO CHE HA AMMAZZATO LA TRUMPIANA AHSLI BABBITT MENTRE STAVA ASSALTANDO IL CAMPIDOGLIO A WASHINGTON - DOPO AVER SPACCATO I VETRI DELLA PORTA, LA DONNA SI ERA ARRAMPICATA ED ERA PRONTA A SCAVALCARE, QUANDO UN AGENTE LE HA SPARATO ADDOSSO...

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“TENIAMO LA SOGLIA ALTA CONTRO IL COVID PER ALMENO ALTRI SEI MESI” - L’IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE SPIEGA QUEL CHE POTREBBE ACCADERE NEL SUO ARTICOLO PER DAGOSPIA: “IL VACCINO CI SALVERÀ DA QUESTA PANDEMIA MA DOBBIAMO METTERE A PUNTO UNA MACCHINA DA GUERRA PER LE VACCINAZIONI. SI TRATTA ORA DI SVILUPPARE UNA DECENTRALIZZAZIONE, COINVOLGENDO FORSE I MEDICI DI FAMIGLIA E LE ASL. TRA MARZO E LUGLIO DOVREMO AVER VACCINATO IL NUMERO DI PERSONE NECESSARIO ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE”