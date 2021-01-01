Trump Supporter Gets Shot And Murdered The US State Capitol! #BREAKING #dcshooting #killing #CapitolBuilding #capitolbreach pic.twitter.com/ueyVW4hpI2— Jayden X (@thejaydenxander) January 7, 2021
VIDEO FLASH! UN ALTRO FILMATO CHOC DEL COLPO CHE HA AMMAZZATO LA TRUMPIANA AHSLI BABBITT MENTRE STAVA ASSALTANDO IL CAMPIDOGLIO A WASHINGTON - DOPO AVER SPACCATO I VETRI DELLA PORTA, LA DONNA SI ERA ARRAMPICATA ED ERA PRONTA A SCAVALCARE, QUANDO UN AGENTE LE HA SPARATO ADDOSSO...-
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TRUMP IS OVER! - ANCHE L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA WILLIAM BARR ATTACCA IL PRESIDENTE USCENTE: “LA SUA CONDOTTA È UN TRADIMENTO. ORCHESTRARE UNA FOLLA PER METTERE PRESSIONE SUL CONGRESSO È IMPERDONABILE”. UNO A UNO, ANCHE I SUOI EX FEDELISSIMI STANNO ABBANDONANDO AL SUO DESTINO “THE DONALD” SPAVENTATI DALLE TREMENDE IMMAGINI DI IERI…
E I CITTADINI PAGANO! - IL REGALO DI NOZZE DEL TESORO A UNICREDIT: LA SOCIETÀ “AMCO”, CONTROLLATA DAL MEF, È PRONTA A CIUCCARSI 14 MILIARDI DI CREDITI DETERIORATI DELLA BANCA MILANESE - LA TRATTATIVA CON MPS NON POTRÀ DECOLLARE SENZA IL SUCCESSORE DI MUSTIER - DEL VECCHIO, CARIVERONA E CRT HANNO GIÀ ESPRESSO RISERVE A PADOAN SULLA FUSIONE: UN NUOVO AD TROPPO "PRO SIENA" DIFFICILMENTE POTREBBE RACCOGLIERE IL GRADIMENTO DEI GRANDI SOCI...
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“TENIAMO LA SOGLIA ALTA CONTRO IL COVID PER ALMENO ALTRI SEI MESI” - L’IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE SPIEGA QUEL CHE POTREBBE ACCADERE NEL SUO ARTICOLO PER DAGOSPIA: “IL VACCINO CI SALVERÀ DA QUESTA PANDEMIA MA DOBBIAMO METTERE A PUNTO UNA MACCHINA DA GUERRA PER LE VACCINAZIONI. SI TRATTA ORA DI SVILUPPARE UNA DECENTRALIZZAZIONE, COINVOLGENDO FORSE I MEDICI DI FAMIGLIA E LE ASL. TRA MARZO E LUGLIO DOVREMO AVER VACCINATO IL NUMERO DI PERSONE NECESSARIO ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE”