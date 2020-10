LOCKDOWN COL BOTTO (ECONOMICO) - TENETEVI FORTE: OGNI GIORNO DI CHIUSURA POTREBBE COSTARE, CONTEGGIANDO SOLO COMMERCIO E TURISMO, OLTRE MEZZO MILIARDO DI EURO DI PIL - VUOL DIRE CHE IN UNA UNA SETTIMANA BRUCIAMO PIÙ DI 3,5 MILIARDI E IN UN MESE QUASI 20 MILIARDI - IL CONTO, CALCOLATO DA UNIMPRESA, PER NEGOZI, RISTORANTI, ALBERGHI E BAR - "LO STATO NON HA SOLDI PER TUTTI, SERVONO MISURE EQUILIBRATE"