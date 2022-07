VIDEO-FLASH! ATTIMI DI PAURA IN UN CIRCO DI BLAGOVESHCHENSK, IN RUSSIA, DOVE UN ORSO HA ATTACCATO IL SUO ADDESTRATORE PRIMA DELL’ESIBIZIONE: L’ANIMALE HA TENTATO DI DIVINCOLARSI DALLA PRESA PER SCAPPARE, STRATTONANDO L’UOMO CHE COMUNQUE È RIUSCITO A TENERGLI TESTA – ALLA FINE L’ORSO È STATO SEDATO E, DA RIMBAMBITO, SI È ESIBITO DAVANTI AL PUBBLICO…

DAGONEWS

orso attacca addestratore in un circo in russia 5

Attimi di paura in un circo di blagoveshchensk, in russia, dove un orso ha attacco il suo addestratore prima dell’esibizione: l’animale ha tentato di divincolarsi dalla presa per scappare, strattonando l’uomo che comunque è riuscito a tenergli testa. Alla fine l’orso è stato sedato e, da rimbambito, si è esibito davanti al pubblico…

