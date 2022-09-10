ATTESA INFINITA DEL TAXI ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA
VIDEO-FLASH: CHE DIO TASSISTA! - TREQUARTI D’ORA DI ATTESA ALLA STAZIONE TERMINI: IL TAXISMO SENZA LIMITISMO, UNICO POTERE FORTE DI UN PAESE ALLA DERIVA (A MILANO È PURE PEGGIO)….-
LA VENEZIA DEI GIUSTI - È FINITA COSÌ. TUTTO AL FEMMINILE. O QUASI. E ALL'ITALIA SOLO I DUE PREMI, PER LA MIGLIOR REGIA E PER LA MIGLIOR RIVELAZIONE ALLA PROTAGONISTA TAYLOR RUSSELL A "BONES AND ALL" DI LUCA GUADAGNINO - TRIONFANO CON IL LEONE D'ORO LAURA POITRAS E IL SUO DOCUMENTARIO SU NAN GOLDIN, "ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED" E CON IL LEONE D'ARGENTO IL FILM PIÙ FEMMINISTA DEL MOMENTO, "SAINT OMER" DELLA DOCUMENTARISTA FRANCO-SENEGALESE ALICE DIOP. QUINDI SONO DUE DONNE DOCUMENTARISTE E MILITANTI. NON POSSIAMO CHE ESSERE FELICI….
C’È UN PRESIDENTE A ROMA! – NON SI ERA MAI VISTO UN INTERVENTO COSÌ POLITICO DI MATTARELLA! DALLA MACEDONIA DEL NORD, LA “MUMMIA SICULA” HA TUONATO CONTRO L’IMMOBILISMO EUROPEO SUL “PRICE CAP”: “È URGENTISSIMO INTRODURLO” – IN ASSENZA DI UN GOVERNO NELLA PIENEZZA DELLE SUE FUNZIONI, SUPER-SERGIO HA PRESO IN MANO LA SITUAZIONE E HA FATTO UN DISCORSO POLITICO. QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO FARE DRAGHI SE NON FOSSE STATO AZZOPPATO DAI PARTITI – PUTIN HA MANDATO AVANTI IL SOLITO CAVALLO DI TROIA ORBAN, POI ANCHE OLANDA E GERMANIA HANNO DECISO DI BLOCCARE IL TETTO AL PREZZO DEL GAS. MA SE NON RESISTE AI RICATTI DI PUTIN, L’UE RISCHIA DI DISINGTEGRARSI…
FLASH: VIVENDI PERDE PEZZI! - RICEVIAMO E REGISTRIAMO, DA ANDREA PEZZI: “CARO DAGO, IN MERITO AL VOSTRO DUBBIO SUL MIO RUOLO, VORREI CHIARIRE CHE PUR ESSENDO ADVISOR DI VIVENDI, NON MI OCCUPO IN ALCUN MODO DI QUESTIONI RELATIVE ALLA GOVERNANCE DI TIM"
L’ARTE PERDUTA DEL POMPINO – 20 CONSIGLI (PIU' CHE MAI NECESSARI) ALLE DONNE PER PRATICARE UNA FELLATIO DA SBALLO - NON USATE I DENTI; EVITATE I MORSI E DI DEGLUTIRE DURANTE L'ATTO - SIATE PROFONDE E RICORDATEVI DI LUBRIFICARE, ANCHE CON L'AIUTO DI ALCUNI CIBI (PANNA MONTATA, CIOCCOLATA...) - E NEL MOMENTO DELL’ESPLOSIONE...
“MACRON È STATO DECISIVO PER IL MIO RINNOVO CON IL PSG” – KYLIAN MBAPPÉ CONFERMA LE PRESSIONI DEL PRESIDENTE FRANCESE PER NON FARLO PASSARE CON IL REAL MADRID: “NON AVREI MAI IMMAGINATO DI PARLARE CON IL PRESIDENTE DEL MIO FUTURO E DELLA MIA CARRIERA. MI HA DETTO: ‘VOGLIO CHE TU RIMANGA, NON VOGLIO CHE TU TE NE VADA ADESSO…”
CAFONALINO! GRANDE FESTA IN CASA DEGLI ATELLANI A MILANO PER FESTEGGIARE “ALMANACCO DI BELLEZZA”, “LA TRASMISSIONE PIU’ SNOB DELLA TV” IN ONDA OGNI GIORNO SU CLASSICA HD, CHE ALL’INIZIO DI SETTEMBRE HA SUPERATO LE 800 PUNTATE. NELL’OCCASIONE SI E’ FESTEGGIATO ANCHE IL 43ESIMO COMPLEANNO DI LEONARDO PICCININI, CONDUTTORE DEL PROGRAMMA ASSIEME ALL’ALTRO “CIALTRO-SNOB” PIERO MARANGHI DIRETTORE DEL CANALE – DA FERRUCCIO DE BORTOLI A MILENA GABANELLI, ECCO CHI C’ERA AL PARTY - FOTO BY GRETA GANDINI + VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT-ZHEIMER! – UNA SCOPERTA ITALIANA DA’ UNA SVOLTA ALLA LOTTA CONTRO L'ALZHEIMER: BASTA SPRUZZARE NEL NASO UNA MOLECOLA PER RALLENTARE IL DEPOSITO E GLI EFFETTI TOSSICI DELLE PROTEINE CHE CAUSANO LA PATOLOGIA – I RICERCATORI SONO ENTUSIASTI: “IN FASE PRECOCE DELLA MALATTIA LA SOMMINISTRAZIONE E’ EFFICACE NEL PROTEGGERE LE SINAPSI” ED E’ PURE A BASSISSIMO COSTO - VIDEO