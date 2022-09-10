VIDEO-FLASH: CHE DIO TASSISTA! - TREQUARTI D’ORA DI ATTESA ALLA STAZIONE TERMINI: IL TAXISMO SENZA LIMITISMO, UNICO POTERE FORTE DI UN PAESE ALLA DERIVA (A MILANO È PURE PEGGIO)….

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ATTESA INFINITA DEL TAXI ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA

 

 

 

 

 

 

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LA VENEZIA DEI GIUSTI - È FINITA COSÌ. TUTTO AL FEMMINILE. O QUASI. E ALL'ITALIA SOLO I DUE PREMI, PER LA MIGLIOR REGIA E PER LA MIGLIOR RIVELAZIONE ALLA PROTAGONISTA TAYLOR RUSSELL A "BONES AND ALL" DI LUCA GUADAGNINO - TRIONFANO CON IL LEONE D'ORO LAURA POITRAS E IL SUO DOCUMENTARIO SU NAN GOLDIN, "ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED" E CON IL LEONE D'ARGENTO IL FILM PIÙ FEMMINISTA DEL MOMENTO, "SAINT OMER" DELLA DOCUMENTARISTA FRANCO-SENEGALESE ALICE DIOP. QUINDI SONO DUE DONNE DOCUMENTARISTE E MILITANTI. NON POSSIAMO CHE ESSERE FELICI….

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C’È UN PRESIDENTE A ROMA! – NON SI ERA MAI VISTO UN INTERVENTO COSÌ POLITICO DI MATTARELLA! DALLA MACEDONIA DEL NORD, LA “MUMMIA SICULA” HA TUONATO CONTRO L’IMMOBILISMO EUROPEO SUL “PRICE CAP”: “È URGENTISSIMO INTRODURLO” – IN ASSENZA DI UN GOVERNO NELLA PIENEZZA DELLE SUE FUNZIONI, SUPER-SERGIO HA PRESO IN MANO LA SITUAZIONE E HA FATTO UN DISCORSO POLITICO. QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO FARE DRAGHI SE NON FOSSE STATO AZZOPPATO DAI PARTITI – PUTIN HA MANDATO AVANTI IL SOLITO CAVALLO DI TROIA ORBAN, POI ANCHE OLANDA E GERMANIA HANNO DECISO DI BLOCCARE IL TETTO AL PREZZO DEL GAS. MA SE NON RESISTE AI RICATTI DI PUTIN, L’UE RISCHIA DI DISINGTEGRARSI…

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CAFONALINO! GRANDE FESTA IN CASA DEGLI ATELLANI A MILANO PER FESTEGGIARE “ALMANACCO DI BELLEZZA”, “LA TRASMISSIONE PIU’ SNOB DELLA TV” IN ONDA OGNI GIORNO SU CLASSICA HD, CHE ALL’INIZIO DI SETTEMBRE HA SUPERATO LE 800 PUNTATE. NELL’OCCASIONE SI E’ FESTEGGIATO ANCHE IL 43ESIMO COMPLEANNO DI LEONARDO PICCININI, CONDUTTORE DEL PROGRAMMA ASSIEME ALL’ALTRO “CIALTRO-SNOB” PIERO MARANGHI DIRETTORE DEL CANALE – DA FERRUCCIO DE BORTOLI A MILENA GABANELLI, ECCO CHI C’ERA AL PARTY - FOTO BY GRETA GANDINI + VIDEO

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