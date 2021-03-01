VIDEO-FLASH! - CHOC IN RUSSIA DOVE TRE DEBOSCIATI MENTALI IN MOTOSLITTA INSEGUONO UN’ALCE INCINTA FINO A FARLA COLLASSARE PER POI MONTARE A CAVALCIONI SOPRA L’ANIMALE E STRANGOLARLO – I TRE ORA RISCHIANO DI FINIRE A PROCESSO PER CACCIA ILLEGALE: A METTERLI NEI GUAI IL VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL DALLA MOGLIE DI UNO DEI TRE "ASSASSINI''…

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VIDEO! QUANDO BENOTTI DISSE: "A PROFUMO (AD DI LEONARDO) GLI FACCIO FINIRE LA CARRIERA. LI MANDO TUTTI IN GALERA! HO DOCUMENTI DI TUTTI, CREO UNO SCANDALO CHE NON FINISCE MAI"  – GILETTI TORNA SUL CASO DEL GIORNALISTA MEDIATORE COINVOLTO IN UNA INCHIESTA SULLA PRESUNTA MAXI COMMESSA DI MASCHERINE ACQUISITE DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI ARCURI E SCODELLA LE INTERCETTAZIONI-BOMBA TRA BENOTTI E SCOTTI (LINK UNIVERSITY) - LE 4 SOCIETA’ COINVOLTE - NELL’INDAGINE È FINITA ANCHE FRANCESCA CHAOUQUI - VIDEO

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