CORONAVIRUS - LA MAPPA IN TIMELAPSE DEL CONTAGIO IN ITALIA
VIDEO-FLASH! COME SI È ARRIVATI A 10MILA CONTAGI E PIÙ DI 631 MORTI PER IL CORONAVIRUS? LE TAPPE DEL CONTAGIO IN ITALIA NELLA MAPPA IN TIMELAPSE – TUTTI I NUMERI, LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ COLPITE-
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO