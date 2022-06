VIDEO-FLASH! LA FOLLE IMPRESA DEL "FREE CLIMBER" ADAM LOCKWOOD, CHE SI E' ARRAMPICATO SULLA GRU PIU' ALTA DI DUBAI A 400 METRI E POI SI E' LASCIATO PENZOLARE TENENDOSI SOLO CON LE MANI - "MI SONO MESSO UN ELMETTO PER MIMETIZZARMI MENTRE PASSAVO DAVANTI A 100 LAVORATORI. MI SONO SUBITO RESO CONTO CHE L'INTERA GRU ERA RICOPERTA DI GRASSO, PIEDI E MANI SCIVOLAVANO SU TUTTO QUELLO CHE TOCCAVO E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai

Il free climber britannico Adam Lockwood ha affrontato una nuova impresa: si è arrampicato sulla sulla gru più alta di Dubai, che svetta a 400 metri da terra, e si è lasciato penzolare in aria tenendosi appeso solo con una mano alle sbarre, oltretutto ricoperte di grasso e quindi piuttosto scivolose.

Per riuscire nella sua sfida, Lockwood, con l’elmetto in testa, si è travestito da operaio ed è salito sulla gru. Poi si è appeso usando solo le sue mani per evitate di cadere, in un’esperienza che ha descritto come «pacifico».

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 2

Lockwood ha eseguito l’acrobazia sulla gru che svetta in cima al grattacielo residenziale “Il Primo”, proprio vicino all’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. «Quando ho guardato il filmato per la prima volta, ho pensato: “questa è la cosa più incredibile che ho fatto”. Il fatto di essere appeso alla gru più alta di Dubai sulla soglia dell'edificio più alto del mondo è qualcosa di speciale e penso che se fossi stato catturato sarebbe sicuramente valsa la pena di affrontare le conseguenze legali».

«Mi sono messo un elmetto per mimetizzarmi mentre passavo davanti a 100 lavoratori e sono scivolato fuori dal cancello sul retro senza essere notato. Salendo, mi sono subito reso conto che l'intera gru era ricoperta di grasso che non riuscivo nemmeno a vedere, all'inizio pensavo fosse polvere del deserto ma controllando le mie mani era grasso, piedi e mani scivolavano su tutto ciò che toccavo.

«Amo vedere le cose dall'alto, amo avere il mio corpo sospeso per centinaia di metri nel cielo, amo le sfide di infiltrarmi in luoghi sicuri per raggiungere questi obiettivi ed è qualcosa che mi ha tenuto in vita da quando ho iniziato. Ho dormito tutto il giorno quando sono tornato al mio alloggio perché ero così stanco».

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 3

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 4

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 6

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 7

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 8

Adam Lockwood si appende a una gru a Dubai 5