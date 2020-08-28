scazzo in strada a peterborough 2 scazzo in strada a peterborough 1 scazzo in strada a peterborough 3 scazzo in strada a peterborough 4
VIDEO-FLASH! FOLLIA METROPOLITANA IN STRADA A PETERBOROUGH, IN GRAN BRETAGNA, DOVE UN UOMO ALLA GUIDA DI UNA MERCEDES HA INVESTITO UN PEDONE CON IL QUALE STAVA SCAZZANDO: POCO DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO L’UOMO, RIMASTO ILLESO DOPO IL VOLO, HA SGANCIATO UN CALCIO CONTRO UN’ALTRA AUTO…-
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“NON C’È STATA ALCUNA VIOLENZA, QUELLA NOTTE A LETTO CON WEINSTEIN C’ERO IO” – LA BOMBA DELL’ATTRICE E REGISTA ANNA LOLA PAGNANI SU ASIA ARGENTO: “DICE DI ESSERE STATA INVITATA NEL MAGGIO ’97 A CANNES A UNA FESTA DELLA MIRAMAX CHE POI NON CI SAREBBE STATA. INVECE LA FESTA C’ERA ECCOME. INSISTETTE IN MODO FEROCE PER CONOSCERLO, MI RICORDO LEI ENTRARE IN UN SALOTTINO, AVVICINARSI A ME E HARVEY E…”
UN MONTE DI CREDITI (DETERIORATI) – LA BCE HA DATO IL VIA LIBERA ALLA SCISSIONE DI MPS, CHE PREVEDE LA CESSIONE DI 8,1 MILIARDI DI “NPL” – L’AUTORIZZAZIONE DI FRANCOFORTE È LEGATA A UNA SERIE DI CONDIZIONI: LA PRIMA È CHE ROCCA SALIMBENI EMETTA BOND PER ALMENO 250 MILIONI DI EURO – IL TESORO HA CHIESTO DI RINVIARE IL PIANO DI USCITA “IN ATTESA CHE SI PERFEZIONI” LA SCISSIONE
"PICCHIATO DALLA POLIZIA GRECA. HO AVUTO PAURA PER LA MIA VITA" – LA TERRIBILE TESTIMONIANZA DEL DIFENSORE DEL MANCHESTER UNITED MAGUIRE SI CONFESSA DOPO LA CONDANNA A 21 MESI E 10 GIORNI PER UNA RISSA IN GRECIA CON GLI AGENTI LOCALI: "HO PENSATO A UN RAPIMENTO, NON CHE FOSSERO POLIZIOTTI. MI HANNO COLPITO ALLE GAMBE DICENDOMI CHE NON AVREI MAI PIÙ GIOCATO A CALCIO. SONO ANDATO NEL PANICO E HO PROVATO A SCAPPARE"
FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2
DISCESA AL CENTRO DELLA TERRA – VIAGGIO NELL'ALGAR DO CARVÃO, LA CAVERNA VULCANICA PROFONDA 90 METRI SULL'ISOLA DI TERCEIRA, NELLE AZZORRE: SI È FORMATA CIRCA 3.200 ANNI FA DOPO CHE IL MAGMA FUORIUSCITO DAL CAMINO PRINCIPALE SI È RITIRATO NELLA CAMERA MAGMATICA – LA SUA ESISTENZA ERA NOTA DA TEMPO MA LA PROFONDITÀ E LA MANCANZA DI LUCE RENDEVANO DIFFICOLTOSA QUALSIASI DISCESA - SOLO NEL GENNAIO 1893… VIDEO
LA PAURA DI AMMALARCI CI FA AMMALARE – IL COVID HA SCATENATO FOBIE E OSSESSIONI: SOPRATTUTTO IN COLORO CHE NON SONO STATI SFIORATI DAL VIRUS – LO SVILUPPO DI UN DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO E' IN AGGUATO: IL CAMPANELLO DI ALLARME SONO ALCUNI GESTI COME IL CONTROLLO RIPETUTO DELLA CHIUSURA DEL GAS, L'ORDINE MANIACALE NEI CASSETTI O I RITUALI DI PULIZIA – E C’È CHI NON VUOLE VEDERE PIÙ...