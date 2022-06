6 giu 2022 18:32

VIDEO FLASH! GUARDATE CHE BOTTO FA IL CICLISTA LUIS CARLOS CHIA ALLA VUELTA A COLOMBIA. TAGLIATO IL TRAGUARDO PER PRIMO, SI RITROVA LA MOGLIE DAVANTI INTENTA A FOTOGRAFARLO E LA TRAVOLGE: "VOLEVO FRENARE MA LA BICI NON HA RISPOSTO" - LUI SE L'E' CAVATA CON QUALCHE GRAFFIO, LEI E' FINITA IN OSPEDALE - "SAPEVA CHE CI SAREBBE STATO UNO SPRINT FINALE. NON CAPISCO PERCHE' NON SI SIA TOLTA DI MEZZO"... - VIDEO