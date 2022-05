VIDEO-FLASH - GUARDATE QUESTO RAGAZZO CHE RIESCE A RISOLVERE LA PIRAMIDE DI RUBIK MENTRE SI LANCIA CON IL PARACADUTE A 4.000 METRI DI ALTEZZA - LUI SI CHIAMA CHINMAY PRANHU, E' THAILANDESE, HA 23 ANNI, E AVEVA GIA' AFFRONTATO SFIDE SIMILI SOTTO L'ACQUA E IN SELLA A UNA BICICLETTA - QUESTA ERA LA PRIMA IN ARIA E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Chinmay Prabhu risolve la piramide di Rubik

In Thailandia un paracadutista si è lanciato da un aereo a 4.000 metri di altezza e mentre precipitava giù è riuscito a risolvere la piramide di Rubik. Chinmay Prabhu, 23 anni, ha tentato di completare il Pyraminx, una versione tetraedrica del Cubo di Rubik, nei 30 secondi che aveva a disposizione prima dell’atterraggio.

Nel video, girato il 14 aprile a Sri Racha, nello Chonburi, Chinmay risolve il puzzle in 24,22 secondi mentre cade in caduta libera legato a un paracadutista esperto.

Chinmay Prabhu risolve la piramide di Rubik 2

I due saltano fuori dall'aereo in tandem, ma Chonburi lotta per recuperare la piramide di Rubik dall'altro paracadutista. La resistenza al vento rende difficile per Chinmay afferrare il puzzle, ma una volta che se ne impossessa, completa la piramide in un tempo record.

Mentre il paracadutista a cui è legato tira il paracadute, Chinmay sorride alla telecamera e mostra con orgoglio i lati monocolore. Secondo il Guinness World Records, ora detiene il record per il tempo più veloce per risolvere un tetraedro puzzle rotante mentre è in caduta libera.

Chinmay Prabhu risolve la piramide di Rubik 3

Ha completato molti altri record, tra cui il maggior numero di enigmi Pyraminx risolti sott'acqua (nove in un minuto e 48 secondi) e in sella a una bicicletta (176 in un'ora e sette minuti).

Chinmay ha detto: «Dopo aver avuto due titoli Guinness World Records a mio nome, uno per aver risolto i puzzle di Pyraminx sott'acqua e uno a terra mentre andavo in bicicletta, l'idea successiva che mi è venuta subito in mente è stata perché non il cielo?». «Dopo aver trascorso notti insonni, oggi sono finalmente andato a fare paracadutismo in Thailandia e ho risolto un puzzle Pyraminx in 24 secondi mentre ero in caduta libera».

Chinmay Prabhu risolve la piramide di Rubik 4

«Non avevo esperienza [di paracadutismo] ma avevo visto molti video di paracadutismo su Internet. L'avevo nella mia lista dei desideri da molto tempo».