VIDEO-FLASH! MENO MALE CHE C'È IL VETRO – MEGA COMPILATION DI EPIC FAIL ANIMALI ALLO ZOO: ORSI, TIGRI, LEONI CHE PROVANO AD ATTACCARE GLI ESSERI UMANI, MA...-
LA VOCE DEL SILENZIO DI GIAMPIERO MUGHINI - "FULVIO ABBATE MI HA MESSO SOTTO INTERROGATORIO PER UNA PUNTATA DEL SUO EX 'TELEDURRUTI' CHE ADESSO SI CHIAMA 'PACK' SUL MARASMA DELL’ATTUALE POLITICA ITALIANA. CI SIAMO GUARDATI 3-4 MINUTI SENZA DIRE UNA SOLA PAROLA. IL NULLA, E COME FAI A DIRE QUALCOSA SUL NULLA? IL SILENZIO ASSOLUTO DUNQUE, AL MODO DI UN SEGNO DI RISPETTO PER LA CATASTROFE DEL NOSTRO PAESE" – VIDEO
ZINGA, ORA CHE FAI? "CONTE E’ IL NOSTRO UNICO NOME" – TELEFONATA TRA DI MAIO E ZINGARETTI CHE RIBADISCE IL NO. I 5 STELLE LO AVVISANO: "SE C'È IL VETO SU CONTE, SALTA IL CONFRONTO" – IL SEGRETERIO DEM ASSICURA: “SI CERCA SOLUZIONE POSSIBILE" – IL PD IN EBOLLIZIONE. FONTI RENZIANE APRONO AL "CONTE 2": "ZINGARETTI SI RICORDI CHE E' POSSIBILE ANCORA UN GOVERNO CON SALVINI AL VIMINALE..."
CI RISIAMO CON LA GUERRA FRA MEDIASET E VIVENDI. O MEGLIO TRA DUE DINASTIE: I BERLUSCONI VS I BOLLORÉ – I FRANCESI E I FONDI D’INVESTIMENTO CONTRARI ALLA FUSIONE DI MEDIASET CON LA CONTROLLATA SPAGNOLA: LA SEDE IN OLANDA PERMETTEREBBE UNA NUOVA GOVERNANCE CHE LI FAREBBE FUORI – PIERSILVIO PRESENTA UN ESPOSTO ALLA CONSOB: "VIVENDI FA SCENDERE I NOSTRI TITOLI IN BORSA"
TUTTI INSIEME, DIVORZIOSAMENTE – ROD STEWART SI È FATTO FOTOGRAFARE CON L’ULTIMA MOGLIE E TRE DELLE SUE EX CONSORTI AL COMPLEANNO DI UNA DELLE FIGLIE: IL CANTANTE, CHE HA AVUTO OTTO FIGLI DA CINQUE DONNE DIVERSE, HA MANTENUTO BUONI RAPPORTI E RACCONTA DI ABITARE A TRE MINUTI DALLE DONNE CHE HANNO FATTO PARTE DELLA SUA VITA – CHISSÀ COME AVRA' FATTO…(VIDEO)
PALLONARI NATI CON LA CAMICIA: DA PIQUÉ A FEDERICO CHIESA, ECCO LA LISTA DEI CALCIATORI CHE PROVENGONO DA FAMIGLIA BENESTANTI – IL TEDESCO MARIO GOTZE È FIGLIO DI UNO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI PIÙ NOTI IN GERMANIA - GIANLUCA VIALLI E’ CRESCIUTO IN UN CASTELLO, IL PADRE DI PIRLO È UN AFFERMATO UOMO D’AFFARI. E C’È PURE UN NOBILE OLANDESE…
QUANDO DAGO PROFANO' CAPALBIO, LA FU PICCOLA ATENE DELLA INTELLIGHENZIA DELLA SINISTRA - 2018, PREMIATO PER “DAGO IN THE SKY”, ASCOLTA BASITO UN FURIOSO FURIO COLOMBO PER I MIGRANTI OSTAGGIO DELLA NAVE DICIOTTI. DAGO REPLICA: “MA VOI CON CHE CORAGGIO VI INDIGNATE SE PROPRIO QUI, A CAPALBIO L’ANNO SCORSO VI SIETE RIFIUTATI DI ACCOGLIERE LA MISERIA DI 50 MIGRANTI?” - VIDEO-CULT
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
VORRESTE SAPERE LA DATA DELLA VOSTRA MORTE? – QUELLA CHE FINO A IERI SEMBRAVA SOLO FANTASCIENZA POTREBBE DIVENTARE REALTÀ: UN GRUPPO DI SCIENZIATI HA SVILUPPATO UN NUOVO ESAME DEL SANGUE IN GRADO DI “PREVEDERE” SE SI MORIRÀ NEI PROSSIMI DIECI ANNI – IL TEST SI BASA SU UNA SERIE DI BIOMARCATORI CHE…