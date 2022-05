VIDEO-FLASH - NEL REGNO UNITO UN AUTOMOBILISTA SVOLTA A DESTRA E SI SCONTRA CON UNA MOTO CHE VIAGGIAVA CONTROMANO! - IL RACCONTO DELL'AUTISTA: "IL RAGAZZO SI STAVA DIRIGENDO VERSO IL CAMPO DA GOLF E PER QUALCHE MOTIVO PENSAVA DI DOVER SVOLTARE. HO FRENATO, PERCHE' AVEVO SOLO DUE SECONDI PER REAGIRE. TUTTO QUELLO CHE SONO RIUSCITO A PENSARE E' STATO..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Auto contro moto 2

In questo video è stato ripreso il momento in cui un guidatore si è scontrato frontalmente con un motociclista che viaggiava sul lato sbagliato della strada. L'autista, che non desidera essere nominato, ha condiviso il filmato della dashcam dell'incidente.

Si vede l’uomo alla guida della sua macchina mentre svolta a destra verso la strada di accesso della A184 a Heworth, nel Regno Unito. Mentre gira, si vede il faro di una moto che si dirige verso di lui dalla parte sbagliata della strada.

Auto contro moto

L'auto e la moto si scontrano e il pilota viene sbalzato giù dal mezzo, rimbalzando sul cofano dell'auto prima di cadere sulla strada. L'autista in seguito ha detto: «Stavo tornando a casa quando è successo. Il ragazzo si stava dirigendo verso il campo da golf e per qualche motivo pensava di dover svoltare a destra lì. Ho frenato, perché avevo solo due secondi circa per reagire. Tutto quello a cui sono riuscito a pensare è stato "perché sei nella mia corsia?"».

«Poi si è alzato e ha iniziato a cercare la sua scarpa, che si è staccata quando ha urtato la macchina. Gli ho detto di sdraiarsi sull'erba ma non ha voluto. La polizia e l'ambulanza sono state chiamate e lo hanno portato in ospedale».

Ha detto che il motociclista è stato curato per tre fratture, oltre a tagli e lividi. L'autista ha aggiunto: «È fortunato che non stavo andando più veloce».