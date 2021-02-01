VIDEO-FLASH! – CAOS DAVANTI A UN LOCALE DI COCHABAMBA, IN BOLIVIA, DOVE LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE DOPO AVER SAPUTO DI UNA FESTA ILLEGALE: 150 RAGAZZI HANNO PROVATO A FUGGIRE DAGLI AGENTI PRECIPITANDOSI ALL’ESTERNO E ABBATTENDO UN CANCELLO - NELLA CALCA ALCUNI GIOVANI SONO RIMASTI FERITI DOPO ESSERE STATI TRAVOLTI E CALPESTATI…

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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO

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