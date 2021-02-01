fuga festa illegale in bolivia 3 fuga festa illegale in bolivia 4 fuga festa illegale in bolivia 5 fuga festa illegale in bolivia 2
VIDEO-FLASH! – CAOS DAVANTI A UN LOCALE DI COCHABAMBA, IN BOLIVIA, DOVE LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE DOPO AVER SAPUTO DI UNA FESTA ILLEGALE: 150 RAGAZZI HANNO PROVATO A FUGGIRE DAGLI AGENTI PRECIPITANDOSI ALL’ESTERNO E ABBATTENDO UN CANCELLO - NELLA CALCA ALCUNI GIOVANI SONO RIMASTI FERITI DOPO ESSERE STATI TRAVOLTI E CALPESTATI…-
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CHE MI PRENDA UN GOLPE! - NEL COLPO DI STATO MILITARE NELL'EX BIRMANIA OGGI MYANMAR CI SONO ANCHE LE RESPONSABILITÀ DI AUNG SAN SUU KYI, ORA TORNATA PRIGIONIERA DELL'ESERCITO - L'ERRORE PIÙ GRANDE? ESSERSI VOLTATA DALL'ALTRA PARTE DURANTE LA PULIZIA ETNICA COMPIUTA DALLE FORZE ARMATE CONTRO LA MINORANZA ROHINGYA - L'EQUILIBRISMO IPOCRITA HA ISOLATO IL PAESE E ADESSO LA "DEMOCRAZIA IMPERFETTA" È STATA COMUNQUE DI NUOVO CALPESTATA DAI MILITARI
HUAWEI, STAY WANG! - IL NUOVO CEO DI HUAWEI ITALIA È WILSON WANG, GIÀ DIRETTORE GENERALE NELLA SEDE DI HONG KONG DEL COLOSSO DELLE TELECOMUNICAZIONI – WANG LAVORA PER L’AZIENDA DI SHENZEN DAL 2008 E PRENDERÀ IL POSTO DI THOMAS MIAO, CHE ANDRÀ IN CANADA. DOVRÀ SBROGLIARE LA MATASSA DEL 5G, E ANCHE I DUBBI SULLE PRESUNTE INGERENZE DEL REGIME DI XI JINPING
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
IL GIOCO DELLE TRE CARTE DELL'AIFA - PRIMA DICE SÌ AL VACCINO DI ASTRAZENECA PER GLI OVER 55 MA SOLO QUELLI IN BUONA SALUTE - PER I SOGGETTI A PIÙ ALTO RISCHIO DI SVILUPPARE UNA MALATTIA GRAVE, È PREFERIBILE UTILIZZARE I VACCINI ANTI-COVID DI PFIZER-BIONTECH E MODERNA…