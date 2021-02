VIDEO-FLASH! – CAOS DAVANTI A UN LOCALE DI COCHABAMBA, IN BOLIVIA, DOVE LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE DOPO AVER SAPUTO DI UNA FESTA ILLEGALE: 150 RAGAZZI HANNO PROVATO A FUGGIRE DAGLI AGENTI PRECIPITANDOSI ALL’ESTERNO E ABBATTENDO UN CANCELLO - NELLA CALCA ALCUNI GIOVANI SONO RIMASTI FERITI DOPO ESSERE STATI TRAVOLTI E CALPESTATI…

fuga festa illegale in bolivia 3 fuga festa illegale in bolivia 4 fuga festa illegale in bolivia 5 fuga festa illegale in bolivia 2