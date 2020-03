10 mar 2020 19:43

VIDEO-FLASH! – CONTE, ECCO COME SI COMUNICA CON I CITTADINI! - GUARDATE E DIFFONDETE L’IRRESISTIBILE APPELLO DELLA ‘ESPERTA VIROLOGA’ NAPOLETANA CHE S’INCAZZA COME UNA BISCIA PERCHÉ LE PERSONE SE NE FREGANO E VANNO IN GIRO PER L’ITALIA: “DOVETE STARE A CASA! E CHE CAZZO, MA CHE FIGURA ‘EMMERDA FACCIAMO A NAPOLI E IN ITALIA. QUA C’È IN PERICOLO IL MONDO, METTETE IL CERVELLO. C’È TEMPO PER FARE BALDORIA…”