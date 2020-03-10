VIDEO-FLASH! – CONTE, ECCO COME SI COMUNICA CON I CITTADINI! - GUARDATE E DIFFONDETE L’IRRESISTIBILE APPELLO DELLA ‘ESPERTA VIROLOGA’ NAPOLETANA CHE S’INCAZZA COME UNA BISCIA PERCHÉ LE PERSONE SE NE FREGANO E VANNO IN GIRO PER L’ITALIA: “DOVETE STARE A CASA! E CHE CAZZO, MA CHE FIGURA ‘EMMERDA FACCIAMO A NAPOLI E IN ITALIA. QUA C’È IN PERICOLO IL MONDO, METTETE IL CERVELLO. C’È TEMPO PER FARE BALDORIA…” 

-

Condividi questo articolo

  

 

 

CORONAVIRUS, L'IRRESISTIBILE APPELLO DELLA 'VIROLOGA' NAPOLETANA

 

 

frame del video dell'irresistibile 'virologa' napoletana 2 frame del video dell'irresistibile 'virologa' napoletana 2 frame del video dell'irresistibile 'virologa' napoletana frame del video dell'irresistibile 'virologa' napoletana frame del video dell'irresistibile 'virologa' napoletana 1 frame del video dell'irresistibile 'virologa' napoletana 1

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

CONTE METTE IL GUINZAGLIO A CASALINO? – CHIUNQUE SIA STATO A FAR USCIRE LA BOZZA DEL DECRETO SABATO SERA, LA COSA NON È PIACIUTA PER NIENTE ALLA POCHETTE CHE CAMMINA E NON È RIMASTA SENZA CONSEGUENZE. IL PRIMO EFFETTO È CHE SONO STATE AMPLIATE LE DELEGHE DELLA VICE DI ROCCO, MARIA CHIARA RICCIUTI – L’OTTIMO RAPPORTO CON GIUSEPPI E LE ESPERIENZE SPECIALI NEL CURRICULUM, TRA CUI IL LAVORO PER LE ONLUS DI IGOR DANILOV, A LUNGO PERSONAGGIO PRINCIPALE DI GAZPROM MEDIA IN ITALIA…

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute