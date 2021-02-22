VIDEO-FLASH! – LA CRUDELISSIMA LEGGE DELLA SAVANA: IN KENYA UNA PICCOLA ZEBRA VIENE DIVORATA DA UN LEONE POCHI ATTIMI DOPO ESSERSI MESSA IN PIEDI – IL PICCOLO, NATO DA POCO, ERA CON LA MAMMA CHE NON HA POTUTO FAR NULLA PER SALVARLO...

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“SCHWAZER HA DETTO CHE LA VITTORIA IN TRIBUNALE VALE DIECI VOLTE DI PIÙ DEL SUO ORO OLIMPICO” – L’ALLENATORE DEL MARCIATORE AZZURRO SANDRO DONATI A “CAMPIONI DEL MONDO” SU RADIO 2 SPIEGA IL MOTIVO DEL COMPLOTTONE AI DANNI DELL’ATLETA ALTOATESINO – “LA MANOVRA È STATA COPERTA A TUTTI I LIVELLI. E POI È STATO FATTO PAGARE IL CONTO ANCHE A ME” – “TOKYO? CON UN PAIO DI MESI DI ALLENAMENTO SAREBBE FORTEMENTE COMPETITIVO”. E SULL’IPOTESI DI SCHWAZER PORTABANDIERA…

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