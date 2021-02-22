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VIDEO-FLASH! – LA CRUDELISSIMA LEGGE DELLA SAVANA: IN KENYA UNA PICCOLA ZEBRA VIENE DIVORATA DA UN LEONE POCHI ATTIMI DOPO ESSERSI MESSA IN PIEDI – IL PICCOLO, NATO DA POCO, ERA CON LA MAMMA CHE NON HA POTUTO FAR NULLA PER SALVARLO...-
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NAOMI DA’ BUCA A SANREMO? LA PARTECIPAZIONE DELLA CAMPBELL, OSSESSIONATA DI SUO DA VIRUS E BATTERI, SAREBBE A RISCHIO (ANZI, SECONDO ALCUNI E’ GIA’ SALTATA) - SUL PALCO DELL’ARISTON, INTANTO, È IN ARRIVO UN’ALTRA TOP MODEL, ITALIANISSIMA PERÒ. SI TRATTA VITTORIA CERETTI. LA 22ENNE SUPERMODELLA BRESCIANA SARÀ CO-CONDUTTRICE DI UNA DELLE SERATE DELLA KERMESSE
"SPERANZA HA MENTITO, SI DIMETTA" – FRATELLI D'ITALIA VA ALL'ATTACCO DEL MINISTRO DELLA SALUTE: NEL MIRINO DEI DEPUTATI MELONIANI IL PIANO ANTI COVID CHE DOVEVA RIMANERE SEGRETO - "I CONTI NON TORNANO, QUALCUNO NON HA DETTO LA VERITÀ. I DATI SU MORTI E CONTAGIATI CI SOTTOLINEANO CHE SIAMO ARRIVATI IMPREPARATI…”
ALLA FACCIA DELL'ANNUS HORRIBILIS: PER QUALCUNO LA PANDEMIA È STATA UNA MANNA - IL COMPARTO DEL CACAO HA GUADAGNATO, DALLA NUTELLA ALL'AZIENDA "ICAM". È CRESCIUTO ANCHE IL BILANCIO DELLA BRESCIANA SABAF CHE PRODUCE COMPONENTI PER APPARECCHI DOMESTICI - L'APP DEL VINO A DOMICILIO, LE BORSE DA DONNA PER L'ALTA MODA, LA BRESAOLA: TUTTI QUELLI CHE GRAZIE AL COVID HANNO FATTO I SOLDI...
TUTTI GIÙ PER TERRA! - LA BOEING HA DECISO DI FERMARE TEMPORANEAMENTE TUTTI I 128 SUOI VELIVOLI DELLA CLASSE 777 DOTATI DEL MOTORE PRATT & WHITNEY PW4000-112, LO STESSO CHE SI È INCENDIATO IN ARIA SOPRA IL COLORADO SU UN VOLO UNITED AIRLINES, FACENDO PRECIPITARE PEZZI SULLA CITTÀ DI DENVER - VIDEO
“SCHWAZER HA DETTO CHE LA VITTORIA IN TRIBUNALE VALE DIECI VOLTE DI PIÙ DEL SUO ORO OLIMPICO” – L’ALLENATORE DEL MARCIATORE AZZURRO SANDRO DONATI A “CAMPIONI DEL MONDO” SU RADIO 2 SPIEGA IL MOTIVO DEL COMPLOTTONE AI DANNI DELL’ATLETA ALTOATESINO – “LA MANOVRA È STATA COPERTA A TUTTI I LIVELLI. E POI È STATO FATTO PAGARE IL CONTO ANCHE A ME” – “TOKYO? CON UN PAIO DI MESI DI ALLENAMENTO SAREBBE FORTEMENTE COMPETITIVO”. E SULL’IPOTESI DI SCHWAZER PORTABANDIERA…
CAFONALINO DELLE “TIFOSE” – ARIDATECE SABRINA FERILLI E ANNA FALCHI! LE FOTO DAL SET DELLA NUOVA MINI-SERIE CON ANTONIO GIULIANI, “LE TIFOSE”, IDEATO DALLA “BISCARDINA” GEORGIA VIERO INSIEME ALLA BOMBASTICA ROBERTA PEDRELLI - LA PRIMA AMA LA LAZIO DA SEMPRE, LA SECONDA È ROMANISTA DOC ED ENTRAMBE HANNO TRASFORMATO LA PASSIONE PER IL CALCIO IN UN MESTIERE…
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…
IL VACCINO DEGLI ALTRI - LA SFIDUCIA SUL VACCINO ASTRAZENECA RISCHIA DI MANDARE A PUTTANE LA CAMPAGNA VACCINALE IN GERMANIA E IN FRANCIA DOVE LE PERSONE NON SI PRESENTANO AGLI APPUNTAMENTI QUANDO SCOPRONO CHE VERRANNO INOCULATE CON IL SIERO DI OXFORD – UN MACELLO CREATO DAGLI STESSI POLITICI CHE ADESSO FANNO MARCIA INDIETRO: IL SINDACO DI BERLINO HA MINACCIATO DI FAR SLITTARE IN CODA CHI…