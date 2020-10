6 ott 2020 11:26

VIDEO-FLASH! – QUELLA SCIROCCATA DI FRANCESKA PEPE NON FA IN TEMPO A LASCIARE LA CASA DEL “GF VIP”, CHE SCODELLA UN PRIMO VIDEO IN CUI URLA PER STRADA E SMERDA TUTTI: “NON CE LA FACEVO PIÙ A STARE IN QUELLA GABBIA DI PAZZI. ERA TROPPO FRUSTRANTE, LA FALSITÀ E LA CATTIVERIA DELLE PERSONE NON FANNO PER ME. IO NON RIESCO A FINGERE, A LECCARE I CULI E MANGIARE LA MERDA PER ANDARE AVANTI…”