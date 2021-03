VIDEO-FLASH! – UNA RISSA TRA DUE ELEFANTI HA SCATENATO IL CAOS IN UN CIRCO IN RUSSIA DOVE LA GENTE È FUGGITA TEMENDO DI ESSERE TRAVOLTA DALLA FURIA DEGLI ANIMALI: UNO DEI DUE PACHIDERMI HA ATTACCATO L’ALTRO, SPINGENDOLO A TERRA E TENTANDO DI CALPESTARLO – PARE CHE A INNESCARE LA BARUFFA SIA STATO UN ATTACCO DI GELOSIA PER LE ATTENZIONE DEL DOMATORE…

rissa tra elefanti in un circo in russia 1 rissa tra elefanti in un circo in russia 5 rissa tra elefanti in un circo in russia 3 rissa tra elefanti in un circo in russia 2

rissa tra elefanti in un circo in russia 4 rissa tra elefanti in un circo in russia 6