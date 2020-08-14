il salvataggio in extremis di un papa' 5 il salvataggio in extremis di un papa' 3 il salvataggio in extremis di un papa' 2 il salvataggio in extremis di un papa' 1 il salvataggio in extremis di un papa' 4
VIDEO-FLASH! – L’INCREDIBILE PRONTEZZA DI RIFLESSI DI UN PAPÀ CHE SALVA LA FIGLIA DA UN INCIDENTE DAL RISVOLTO CATASTROFICO: UNA DELLE DUE BIMBE MUOVE LO SPECCHIO APPOGGIATO AL MURO CHE PRECIPITA RISCHIANDO DI FINIRE ADDOSSO ALLA SORELLINA – MA IL PADRE FA UN SALTO DEGNO DI SUPERMAN…-
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“È COMODO CAVALCARE LA RABBIA PER RIPRENDERSI CONSENSO IN VISTA DEL REFERENDUM” – SENTITE COME LE CANTA A DI MAIO E CRIMI MARCO RIZZONE, IL DEPUTATO SOSPESO PER IL BONUS: “QUESTO TIRO AL PICCIONE MI DISGUSTA. MI PRENDO LE MIE RESPONSABILITÀ, MA VI METTO IN GUARDIA DA CHI VI STA GETTANDO FUMO NEGLI OCCHI. CHI PENSA DI INGANNARE IL POPOLO CON LA CACCIA ALLE STREGHE E IL POPULISMO FACILE NON HA CAPITO CHE I CITTADINI SONO PIÙ SVEGLI DI QUANTO SI PENSI” (SICURI FOSSE GRILLINO?)
MONTE DEI PEGNI – SEI MILIARDI E PASSA DELLO STATO NON SONO SERVITI A NIENTE: DOPO TRE ANNI IN MANO AL TESORO MPS STA MESSA PEGGIO DI PRIMA – A DIRLO SONO I CONTI SEMESTRALI PRESENTATI DAI VERTICI DI ROCCA SALIMBENI, CHE HANNO SPOSTATO IL RITORNO DELL’UTILE DI ALTRI TRE ANNI – E LA FONDAZIONE (EX AZIONISTA DI MAGGIORANZA) CHIEDE 3,8 MILIARDI DI RISARCIMENTO. ORA BISOGNA VENDERLA, MA A QUESTE CONDIZIONI CHI SE LA COMPRA? CONTATTI TRA IL SOTTOSEGRETARIO BARETTA E I FRANCESI DI BNP E CREDIT AGRICOLE
GRANDINE COME PALLOTTOLE – LE IMMAGINI DELLE SCHIENE TUMEFATTE DI ALCUNI CORRIDORI, MARTORIATE DALLA GRANDINE DURANTE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO DEL DELFINATO – GRANDI CICCHI DI GHIACCIO SI SONO ABBATTUTI MENTRE I CICLISTI STAVANO SCALANDO IL COL DE PORTE, COSTRINGENDOLI A FERMARSI A BORDO STRADA… - VIDEO
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…
“PRIMA DI GENNAIO SARÀ DURA AVERE IL VACCINO” – PARLA CRISTINA CASSETTI, VICEDIRETTRICE DELLA "DIVISION OF MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES" CHE COORDINA I SETTE PROGETTI SUL VACCINO FINANZIATI DAL GOVERNO AMERICANO: “IL VACCINO RUSSO? CON NOI ZERO CONTATTI, MA I TEST SONO SU UN NUMERO TROPPO RIDOTTO DI PERSONE PER POTER ESSERE CERTI CHE SIA EFFICACE” – “IL VACCINO AMERICANO È GIÀ IN PRODUZIONE. L’OBIETTIVO È AVERE LE DOSI QUANDO…”