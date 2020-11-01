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VIDEO-FLASH! – L’IPNOTICO TIME-LAPSE MOSTRA LA COSTRUZIONE DI UN PONTE FERROVIARIO IN CINA IN TEMPI RECORD GRAZIE A UNA MEGA GRU CAPACE DI SPOSTARE LASTRE DI CEMENTO DA MILLE TONNELLATE: IL PONTE DI 14.7 CHILOMETRI SORGERA' NELLA BAIA DI MEIZHOU, NEL SUD-EST DEL PAESE, E CONSENTIRÀ SPOSTAMENTI FERROVIARI PIÙ VELOCI…-
SARÒ FRANCO – SUL SITO DI “ESCORT ADVISOR” TORNA A GRANDE RICHIESTA LA RUBRICA DI TRENTALANCE, CON SUGGERIMENTI SU SESSUALITÀ E SEDUZIONE – LA PRIMA PUNTATA? “PERCHÉ LE DONNE SE LA TIRANO UN PO’… E FORSE FANNO BENE” – “L’ELASTICITÀ MENTALE È LA PRIMA QUALITÀ PER ESSERE BRAVI A SEDURRE QUALCUNO/A CHE CI PIACE. CI SONO ALCUNE STRATEGIE MA BISOGNA ESERCITARSI COME IN UNO SPORT, PERCHÉ…” - VIDEO
DALLA PADELLA DEI CLINTON ALLA BRACE DI BIDEN - CACCIARI: ''VINCE LUI? NESSUNA NOVITÀ. UNA FIGURA SBIADITA DEL PASSATO. CERTO, MEGLIO UN PASSATO DECENTE ANCHE SE PIATTO RISPETTO A UN FUTURO AVVENTUROSO, NELLE MANI DI TRUMP. MA SUL PIANO CULTURALE LA SINISTRA ITALIANA ED EUROPEA ERA GIÀ CADUTA NEL TRAPPOLONE DEI CLINTON, DI BLAIR E OBAMA. RISULTATO? HA TRADITO, HA INSEGUITO LE LORO POLITICHE NEOLIBERISTE, HA PERSO PER STRADA I CETI CHE RAPPRESENTAVA''
CORONA-CRASH: LA PANDEMIA È COSTATA GIÀ 20 MILIARDI ALLE COMPAGNIE AEREE. LA SOLA ALITALIA PREVEDE PERDITE PER UN MILIARDO A FINE 2020. IL GRUPPO ANGLOSPAGNOLO IAG, CHE COMPRENDE BRITISH AIRWAYS, IBERIA, AER LINGUS E VUELING, È L’UNICO DEI TRE GRANDI RAGGRUPPAMENTI EUROPEI A NON AVER CHIESTO SUSSIDI PUBBLICI. LA HOLDING HA COMPLETATO IN SETTEMBRE UNA RICAPITALIZZAZIONE DAI SOCI PER 2,74 MILIARDI DI EURO
QUAL È IL PROTOTIPO DI DONNA PERFETTA NEL 2020? - SCORDATEVI STANGHE CON TETTE RIFATTE E LABBRA A CANOTTO: L’UOMO E' ATTRATTO DA PERSONALITÀ E INTELLIGENZA: GLI STANDARD DI BELLEZZA SONO CAMBIATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI. MA ALLORA PERCHÉ LA DONNA È ANCORA OSSESSIONATA DAL PROPRIO ASPETTO FISICO? COLPA DEI MODELLI ''MALATI'' SCODELLATI SUI SOCIAL CHE MOSTRANO SOLO DONNE ANORESSICHE E PHOTOSHOPPATE…
I SEGRETI DI CR7 – CINQUE SONNELLINI DA 90 MINUTI AL GIORNO E SEI PASTI: LA “DURISSIMA” VITA DELL’ATTACCANTE DELLA JUVENTUS CHE, OLTRE ALLE DORMITE, SI CONCEDE COLAZIONE, UNO SPUNTINO A METÀ MATTINA, DUE PRANZI E DUE CENE A BASE DI CIBI A BASSO CONTENUTO DI GRASSI E AD ALTO CONTENUTO PROTEICO – IL SEGRETO DEL SUO METABOLISMO È NEL…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
IL COVID FA STRAGE DEI MEDICI – 184 VITTIME DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA. BOOM DI CONTAGI - TRA SETTEMBRE E OTTOBRE I CASI POSITIVI TRA GLI OPERATORI SANITARI SONO STATI 230 AL GIORNO, 14MILA IN TOTALE - INTANTO TRA MALATI, QUARANTENATI E PREPENSIONATI, LA STRUTTURALE CARENZA DI PERSONALE MEDICO TENDE AD AGGRAVARSI...
NON DI SOLO VIRUS MUORE L’UOMO – CON GLI OSPEDALI PIENI PER I MALATI COVID, SI RINVIANO GLI INTERVENTI E LE PERSONE MUOIONO DI PIÙ PER TUMORI, ICTUS E INFARTI – SETTANTAMILA ITALIANI HANNO VISTO SLITTARE UN’OPERAZIONE E GLI ONCOLOGI LANCIANO L’ALLARME: “ESISTE IL RISCHIO CHE NEGLI CI SI RITROVI ANCORA DI FRONTE A UNA COMPETIZIONE TRA PAZIENTI”