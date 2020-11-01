VIDEO-FLASH! – L’IPNOTICO TIME-LAPSE MOSTRA LA COSTRUZIONE DI UN PONTE FERROVIARIO IN CINA IN TEMPI RECORD GRAZIE A UNA MEGA GRU CAPACE DI SPOSTARE LASTRE DI CEMENTO DA MILLE TONNELLATE: IL PONTE DI 14.7 CHILOMETRI SORGERA' NELLA BAIA DI MEIZHOU, NEL SUD-EST DEL PAESE, E CONSENTIRÀ SPOSTAMENTI FERROVIARI PIÙ VELOCI…

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