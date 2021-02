VIDEO-FLASH! – SCENA SURREALE IN UNA SALA D’ASPETTO DI UN OSPEDALE IN COLOMBIA DOVE UNA MUCCA È ENTRATA NELLA STANZA, SEMINANDO IL PANICO: L’ANIMALE HA CARICATO UN GRUPPO DI PERSONE CHE HA CERCATO RIPARO IN UN ANGOLO – LA MUCCA È SCIVOLATA PIÙ VOLTE SUL PAVIMENTO PERMETTENDO AD ALCUNI DI FUGGIRE, MA UNA POVERA DONNA E' RIMASTA FERITA SOTTO I SUOI ZOCCOLI…

