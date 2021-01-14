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VIDEO-FLASH! – SPAVENTOSA CADUTA DURANTE IL CAZZEGGIO TRA DUE FIDANZATI CHE PROVANO A SIMULARE LA PRESA DI “DIRTY DANCING”: LEI RIESCE A STARE IN EQUILIBRIO POCHI SECONDI E POI PRECIPITA DI TESTA, RISCHIANDO DI SPEZZARSI IL COLLO – PER I MEDICI È UNA MIRACOLATA: PORTATA D’URGENZA IN OSPEDALE, SE L’È CAVATA CON POCO…-
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FORSE STIAMO ESAGERANDO: MACAULAY CULKIN HA SOTTOSCRITTO UNA PETIZIONE PER RIMUOVERE TRUMP DA “MAMMA HO RIPERSO L’AEREO” – IL PRESIDENTE COMPARE IN UNA SCENA ALL’INTERNO DEL PLAZA HOTEL, DI CUI ALL’EPOCA ERA PROPRIETARIO, E INDICA AL PROTAGONISTA COME RAGGIUNGERE LA RECEPTION – VIDEO: TUTTE I CAMEO CINEMATOGRAFICI DI TRUMP
IL DECRETO DI PULCINELLA – LA BOZZA DEL NUOVO DPCM VALIDO DAL 16 FEBBRAIO AL 5 MARZO: SI CONTINUA CON IL COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5, NELLE ZONE GIALLE RIAPRONO I MUSEI, I RAGAZZI DELLE SUPERIORI IN PRESENZA AL 50% E NON OLTRE IL 75 – DIVIETO DI ASPORTO NEI BAR DALLE 18. IMPIANTI SCIISTICI APERTI DAL 15 FEBBRAIO. NELLA STESSA REGIONE, SPOSTAMENTO VERSO UNA SOLA ABITAZIONE PRIVATA CONSENTITO PER DUE PERSONE E…
PECHINO TI SPIA ANCHE NELLE TASCHE - LA BANCA CENTRALE CINESE STA FACENDO TEST DA MESI PER LANCIARE NEL FEBBRAIO 2022 IL SUO YUAN DIGITALE TRAMITE UN'APPLICAZIONE FATTA IN CASA - SAREBBE LA FINE DEL DUOPOLIO DI ALIBABA E TENCENT, MA PURE UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER CONTROLLARE LE SPESE DEI CITTADINI IN TEMPO REALE - IL DRAGONE POTREBBE PERSINO SFUGGIRE ALLE SANZIONI AMERICANE BASATE SULL'USO DEL DOLLARO NELLE TRANSAZIONI CON STATI COME L'IRAN O LA COREA DEL NORD...
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
BASTA CON LE BISTECCHE, STASERA UNA BELLA BLATTA AI FERRI - L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE HA PUBBLICATO NUOVI PARERI SCIENTIFICI SUGLI INSETTI COMMESTIBILI - "SONO FONTE DI PROTEINE, MA POSSONO SCATENARE REAZIONI ALLERGICHE" - "CI SONO CHIARI VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI NEL SOSTITUIRE LE FONTI TRADIZIONALI CON QUELLE CHE COMPORTANO MENO MANGIME, MENO RIFIUTI E MENO EMISSIONI DI GAS SERRA"...