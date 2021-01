PECHINO TI SPIA ANCHE NELLE TASCHE - LA BANCA CENTRALE CINESE STA FACENDO TEST DA MESI PER LANCIARE NEL FEBBRAIO 2022 IL SUO YUAN DIGITALE TRAMITE UN'APPLICAZIONE FATTA IN CASA - SAREBBE LA FINE DEL DUOPOLIO DI ALIBABA E TENCENT, MA PURE UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER CONTROLLARE LE SPESE DEI CITTADINI IN TEMPO REALE - IL DRAGONE POTREBBE PERSINO SFUGGIRE ALLE SANZIONI AMERICANE BASATE SULL'USO DEL DOLLARO NELLE TRANSAZIONI CON STATI COME L'IRAN O LA COREA DEL NORD...