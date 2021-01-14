VIDEO-FLASH! – SPAVENTOSA CADUTA DURANTE IL CAZZEGGIO TRA DUE FIDANZATI CHE PROVANO A SIMULARE LA PRESA DI “DIRTY DANCING”: LEI RIESCE A STARE IN EQUILIBRIO POCHI SECONDI E POI PRECIPITA DI TESTA, RISCHIANDO DI SPEZZARSI IL COLLO – PER I MEDICI È UNA MIRACOLATA: PORTATA D’URGENZA IN OSPEDALE, SE L’È CAVATA CON POCO…

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