VIDEO FLASH - PAURA IN INDONESIA DOVE UNA SCIMMIA SI AVVICINA A UNA DONNA E LE SUE TRE FIGLIE E TENTA DI “RAPIRE” UNA DELLE BIMBE TRASCINANDOLA VIA PER IL VESTITO – UNA FUGA FERMATA DALL’INTERVENTO DI UNO UOMO CHE RIESCE A LIBERARE LA PICCOLA…

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