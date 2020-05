4 mag 2020 18:11

VIDEO FLASH - PAURA IN INDONESIA DOVE UNA SCIMMIA SI AVVICINA A UNA DONNA E LE SUE TRE FIGLIE E TENTA DI “RAPIRE” UNA DELLE BIMBE TRASCINANDOLA VIA PER IL VESTITO – UNA FUGA FERMATA DALL’INTERVENTO DI UNO UOMO CHE RIESCE A LIBERARE LA PICCOLA…