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VIDEO FLASH - PAURA IN INDONESIA DOVE UNA SCIMMIA SI AVVICINA A UNA DONNA E LE SUE TRE FIGLIE E TENTA DI “RAPIRE” UNA DELLE BIMBE TRASCINANDOLA VIA PER IL VESTITO – UNA FUGA FERMATA DALL’INTERVENTO DI UNO UOMO CHE RIESCE A LIBERARE LA PICCOLA…-
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VIDEO! ‘FRANCESCA PELLEGRINI'…'VA BENE UGUALE GOVERNATORE’ – LA “DIVINA” SCHERZA SULLA GAFFE DI ZAIA – OGGI LA CAMPIONESSA DEL NUOTO HA RIPRESO AD ALLENARSI AL CENTRO FEDERALE DI VERONA: “DOPO SEI SETTIMANE... LIKE A BABY”. "TIPO SCUOLA NUOTO?" HA DETTO FEDE PRIMA DI TUFFARSI… - VIDEO + FOTO ESCLUSIVE
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
CHI GUARISCE DA COVID-19 DIVENTA IMMUNE? COME SI SPIEGA CHE ALCUNI PAZIENTI DICHIARATI GUARITI SONO POI RISULTATI NUOVAMENTE POSITIVI? PERCHÉ IL VIRUS È BIFASICO? SE CON L’INIZIO DELLA FASE 2 AVETE ANCORA UNA SERIE DI DOMANDE SENZA RISPOSTA SUL CORONAVIRUS, PROVATE A SCHIARIRVI LE IDEE LEGGENDO COSA ABBIAMO IMPARATO DA MESI DI LOTTA CONTRO IL NEMICO INVISIBILE…