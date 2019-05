UNA PILLOLA DIFFICILE DA MANDARE GIU' - IN USA 44 STATI FANNO CAUSA A "BIG PHARMA" PER I PREZZI DI UN CENTINAIO DI MEDICINALI: LE MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE SI ERANO MESSE D’ACCORDO PER AUMENTARE FINO AL 1000 PER CENTO I PREZZI DEI FARMACI GENERICI, INCLUSI QUELLI CONTRO CANCRO E DIABETE – LA RISOLUZIONE ITALIANA DEL MINISTRO GRILLO ALL’OMS: “PIÙ TRASPARENZA”