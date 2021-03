VIDEO-FLASH! SALVATAGGIO AL CARDIOPALMO PER UNA COPPIA DI ANZIANI USCITI FUORI STRADA SU UN PONTE CON IL SUV E RIMASTI A PENZOLARE A 30 METRI DI ALTEZZA NELL’ABITACOLO: L’UNICA COSA CHE HA IMPEDITO ALLA VETTURA DI PRECIPITARE È STATA LA CATENA DI SICUREZZA COLLEGATA AL LORO CAMPER – I DUE SONO STATI MESSI IN SALVO E SE LA SONO CAVATA CON UN GRANDE SPAVENTO…

