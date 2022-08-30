DAGONEWS
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VIDEO-FLASH! SE PENSATE DI AVER CALPESTATO L’ERBA DEL CAMPO DA GOLF PIÙ DURO DEL MONDO, NON SIETE MAI STATI AL SKUKUZA GOLF CLUB, NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE KRUGER, IN SUDAFRICA: IN UNA DELLE ULTIME PARTITE I GOLFISTI SI SONO RITROVATI FACCIA A FACCIA CON DUE LEONESSE E CON VENTI IENE - SENZA CONTARE CHE HANNO DOVUTO EVITARE LA CARCASSA DI UNA GIRAFFA ALLA BUCA CINQUE…-
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FLASH! - L'UBIQUO E MULTIFORME PIERLUIGI PARDO DIVENTERA' IL NUOVO GERRY SCOTTI DI RAI DUE? STAREBBE PER FIRMARE UN CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI UN GAME SHOW...
COSA SA TRUMP DELLA VITA SESSUALE DI MACRON, CHE NOI NON SAPPIAMO? – LA BOMBA DI “ROLLING STONE USA”: L’EX PRESIDENTE AMERICANO SI VANTAVA CON I SUOI COLLABORATORI DI ESSERE IN POSSESSO DI “INFORMAZIONI SPORCHE" SUL TOYBOY DELL’ELISEO – NELLA PERQUISIZIONE A MAR-A-LAGO, L’FBI HA IN EFFETTI TROVATO UN DOCUMENTO INDICATO COME "INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE DELLA FRANCIA". COSA C’È NEL DOSSIER? QUALCOSA SULLE PREFERENZE DI “MOUNSIER ARROGANCE”? O QUALCHE DETTAGLIO PICCANTE SU BRIGITTE? AH, SAPERLO…
CASSA D’ORO – IL CORE BUSINESS DI CDP VALE 31,3 MILIARDI: È IL PESO DELLE 11 SOCIETÀ QUOTATE NELLA CASSAFORTE DI STATO. È EVIDENTE CHE CASSA DEPOSITI E PRESTITI FACCIA MOLTA GOLA AI PARTITI, CHE VOGLIONO ARRAFFARE IL GRUZZOLONE COMPOSTO DA TUTTE LE PRINCIPALI PARTECIPATE ITALIANE – CHE SUCCEDERÀ DOPO IL 25 SETTEMBRE? TUTTO DIPENDE DA CHI SARÀ IL NUOVO MINISTRO DEL TESORO (SCANNAPIECO PUÒ STARE TRANQUILLO: CI PENSERÀ MATTARELLA)
ARCHIVIATE LE VACANZE, ADESSO È GUERRA – SI METTE MALE PER ILARY BLASI: TOTTI SCHIERA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE CONTRO L'EX LETTERINA. PER UNO SCHERZO DEL DESTINO A DIFENDERE L’EX MOGLIE CI SARÀ ALESSANDRO SIMEONE, EX PUPILLO DELL’AVVOCATO MATRIMONIALISTA – PARE CHE IL CAPITANO ABBIA FORMALIZZATO UN ATTO DI “PACE” CHE PREVEDE CHE LA CASA RIMANGA AI FIGLI E I CHE GENITORI SI ALTERNINO NELLA LORO CUSTODIA ALL’INTERNO DELLA DIMORA – MA AL MOMENTO LA BLASI NON NE VUOLE SAPERE DI UNA SOLUZIONE PACIFICA…
CAMARA CON VISTA – IL 25ENNE CENTROCAMPISTA GUINEANO NUOVO ACQUISTO DELLA ROMA È SBARCATO A FIUMICINO. LA FOTO CON LA TETTONICA SIGNORA (CHE PASSAVA LI' PER CASO) SCATENA LE COATTE IRONIE: “CAMARA SI E’ PORTATO I PALLONI DA CASA...” - LA RAGAZZA, MOLTO SOBRIA E COMPITA, E' STATA AVVISTATA ANCHE A CAPRI E ANCHE SULL'ISOLA HA SUSCITATO MOLTA CURIOSITA' - LA ROMA PRECISA CHE LA SIGNORA NON È UNA FAMILIARE O UNA CONOSCENTE DI CAMARA: PASSAVA LI' PER CASO...
CAFONALINO TOGNAZZI – FIGLI, FIGLIASTRI E BELLE FIGLIOLE AL “VILLAGGIO TOGNAZZI” DI TORVAJANICA PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL GRANDE UGO – TRA PADEL E PADELLATE DI LASAGNE E PECORINO, RICKY, GIANMARCO E MARIASOLE SI INTRATTENGONO SUL PALCO CON ATTORI E “SVIPPATI” VARI, DA UNA TONICISSIMA VIOLANTE PLACIDO AL PADRE MICHELE, SPAESATO MA SEMPRE MARPIONE. E POI MASSIMO GHINI MUNITO DI BASETTONI ANNI ’70, IAIA FORTE, TOMMASO RAGNO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”