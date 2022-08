30 ago 2022 19:20

VIDEO-FLASH! SE PENSATE DI AVER CALPESTATO L’ERBA DEL CAMPO DA GOLF PIÙ DURO DEL MONDO, NON SIETE MAI STATI AL SKUKUZA GOLF CLUB, NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE KRUGER, IN SUDAFRICA: IN UNA DELLE ULTIME PARTITE I GOLFISTI SI SONO RITROVATI FACCIA A FACCIA CON DUE LEONESSE E CON VENTI IENE - SENZA CONTARE CHE HANNO DOVUTO EVITARE LA CARCASSA DI UNA GIRAFFA ALLA BUCA CINQUE…