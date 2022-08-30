VIDEO-FLASH! SE PENSATE DI AVER CALPESTATO L’ERBA DEL CAMPO DA GOLF PIÙ DURO DEL MONDO, NON SIETE MAI STATI AL SKUKUZA GOLF CLUB, NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE KRUGER, IN SUDAFRICA: IN UNA DELLE ULTIME PARTITE I GOLFISTI SI SONO RITROVATI FACCIA A FACCIA CON DUE LEONESSE E CON VENTI IENE - SENZA CONTARE CHE HANNO DOVUTO EVITARE LA CARCASSA DI UNA GIRAFFA ALLA BUCA CINQUE…

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Se pensate di aver calpestato l’erba del campo da golf più duro del mondo, non siete mai stati al Skukuza Golf Club, nel cuore del Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica: in una delle ultime partite i golfisti si sono ritrovati faccia a faccia con due leonesse e con venti ieri. Senza contare che hanno dovuto evitare la carcassa di una giraffa alla buca cinque…

 

 

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ARCHIVIATE LE VACANZE, ADESSO È GUERRA – SI METTE MALE PER ILARY BLASI: TOTTI SCHIERA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE CONTRO L'EX LETTERINA. PER UNO SCHERZO DEL DESTINO A DIFENDERE L’EX MOGLIE CI SARÀ ALESSANDRO SIMEONE, EX PUPILLO DELL’AVVOCATO MATRIMONIALISTA – PARE CHE IL CAPITANO ABBIA FORMALIZZATO UN ATTO DI “PACE” CHE PREVEDE CHE LA CASA RIMANGA AI FIGLI E I CHE GENITORI SI ALTERNINO NELLA LORO CUSTODIA ALL’INTERNO DELLA DIMORA – MA AL MOMENTO LA BLASI NON NE VUOLE SAPERE DI UNA SOLUZIONE PACIFICA…

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“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”