LA VERSIONE DI MUGHINI - “OPINIONISTI”? CHIAMATELI “QUELLI DELL’OBBROBRIO”. I PERSONAGGI CHE DANNO LUSTRO ALLE VARIE SCENEGGIATE TIPO “GRANDE FRATELLO” ET SIMILIA COME “OPINIONISTI” NON FANNO RAGIONAMENTI MA SOLO RUMORE CON LA BOCCA, PER LO PIÙ ORRIDI. SUGGERISCO AGLI AUTORI TV DI CHIEDERE AI LORO “VIP” QUAL È L’ULTIMO LIBRO CHE HANNO LETTO E QUANDO. COSÌ, TANTO PER SAPERE IN FATTO DI AUTOREVOLEZZA DELLE LORO OPINIONI”