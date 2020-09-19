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VIDEO-FLASH! SE PENSAVATE DI AVER VISTO TUTTO, GUARDATE COSA È SUCCESSO A UN FUNERALE IN ECUADOR DOVE UNA RAGAZZA HA TWERKATO SULLA BARA APERTA POSIZIONATA SU DUE MOTO: LA RAGAZZA SI DIMENA SCULETTANDO MENTRE GLI ALTRI BALLANO, URLANO E SI ABBRACCIANO…-
LA VERSIONE DI MUGHINI - “OPINIONISTI”? CHIAMATELI “QUELLI DELL’OBBROBRIO”. I PERSONAGGI CHE DANNO LUSTRO ALLE VARIE SCENEGGIATE TIPO “GRANDE FRATELLO” ET SIMILIA COME “OPINIONISTI” NON FANNO RAGIONAMENTI MA SOLO RUMORE CON LA BOCCA, PER LO PIÙ ORRIDI. SUGGERISCO AGLI AUTORI TV DI CHIEDERE AI LORO “VIP” QUAL È L’ULTIMO LIBRO CHE HANNO LETTO E QUANDO. COSÌ, TANTO PER SAPERE IN FATTO DI AUTOREVOLEZZA DELLE LORO OPINIONI”
FLASH! - I SONDAGGI RISERVATI SI ACCAVALLANO. L'ARIA CHE TIRA: FORTE VENTO DI DESTRA - MA POI BISOGNERA' VEDERE COME GIOCA LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AL VOTO. QUI CI PUO' INTERVENIRE LA PAURA COVID (CASO STRANO IL PICCO DEI CONTAGI ARRIVA NEL WEEKEND ELETTORALE)...
CASSA DISINTEGRAZIONE - 160MILA FAMIGLIE IN ATTESA A ROMA: PER 45MILA LAVORATORI ROMANI LA PRATICA NON È ANCORA STATA NEANCHE LAVORATA ALL'INPS ALTRI 115MILA CITTADINI SONO RIMASTI DA APRILE SENZA LE MENSILITÀ DEL SUSSIDIO
BIANCONERI CON I CONTI IN ROSSO - RISOLTO IL CONTRATTO CON HIGUAIN, LA PERDITA SALE A 90 MILIONI - DOMANI IL CDA RIESAMINA IL BILANCIO 2019-20, CHE ERA STATO INIZIALMENTE LICENZIATO CON UN ROSSO DI 71,4 MILIONI - L’ARGENTINO, INFATTI, AVEVA ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO CON I BIANCONERI: LIBERANDOSI “GRATIS” SI È VENUTA A CREARE UNA SVALUTAZIONE PARI A 18,3 MILIONI..
I PRIMI CAFONAL DEL DOPO-LOCKDOWN - SOLO MORRICONE E LA BACCHETTA DI PAPPANO POTEVANO RADUNARE UN SIMILE PARTERRE DI POTENTONI E POTENTUCCI: ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER IL TRIBUTO AL GRANDE COMPOSITORE HANNO SFIDATO LA PAURA DEL VIRUS ALESSANDRO PROFUMO E GIANNI LETTA, GUBITOSI E VESPA, MAINETTI E MALAGO', STEFANIA SANDRELLI E I CERASI, ASSUMMA E LUCA BERGAMO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…