operaia muore in un tritacarne in russia 3 operaia muore in un tritacarne in russia 2 operaia muore in un tritacarne in russia 1
VIDEO-FLASH! (VIETATO AI DEBOLI DI CUORE) – INCIDENTE CHOC IN UNA FABBRICA IN RUSSIA DOVE UNA DONNA È STATA UCCISA IN UN TRITACARNE: L’OPERAIA STAVA SPOSTANDO DELLE CARCASSE DI POLLO QUANDO LA MANO È RIMASTA INCASTRATA NEGLI INGRANAGGI ED È STATA “RISUCCHIATA” ALL’INTERNO – I COLLEGHI HANNO SENTITO LE URLA, MA NON SONO RIUSCITI A INTERVENIRE IN TEMPO…-
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“CONTE E GIANROBERTO CASALEGGIO SONO UN ESEMPIO DI COSA VOGLIA DIRE ESSERE UOMO E PADRE” - TA-ROCCO CASALINO IN LODE DEL SUO “GIUSEPPI”: “SONO LEGATO AD ENTRAMBI DA UN PROFONDO SENTIMENTO DI STIMA E AFFETTO - SPERO CHE I DESTINI DI CONTE E DEL MOVIMENTO SIANO DESTINATI A INTERSECARSI - SONO CONVINTO CHE ALLE PROSSIME ELEZIONI, MAGARI TRA UN ANNO O UN ANNO E MEZZO, IL M5S POSSA RECUPERARE CONSENSI. VORREI SI AGISSE GIÀ IN OTTICA DI CAMPAGNA ELETTORALE - LA TV? SO USARLA IN MANIERA EFFICACE…”
FUNERALINO – I VOLTI DEI "MINISTRABILI" DEM, ALLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, SONO TIRATI NON SOLO PER L'ULTIMO SALUTO A FRANCO MARINI, MA ANCHE PER L'INCERTEZZA SULLE SCELTE DI DRAGHI: "MA A TE HA CHIAMATO?", "NO A ME NO, NON HA CHIAMATO NESSUNO..." – L’OMELIA DEL VESCOVO DI RIETI, DOMENICO POMPILI: “È ARRIVATO A SFIORARE IL PRIMO SCRANNO DELLA REPUBBLICA, SENZA PERÒ MAI PERDERE IL CONTATTO CON L’ULTIMO DELLA SOCIETÀ” – TUTTE LE FOTO + VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
LE “VARIANTI” CORRONO E LA VACCINAZIONE ARRANCA - OGGI UN'INFEZIONE SU CINQUE HA IL MARCHIO DELLA VARIANTE INGLESE, LA PIÙ CONTAGIOSA (IN LOMBARDIA RAGGIUNGE IL 30% DEI CASI), CHE È DESTINATA A DIVENTARE QUELLA PREVALENTE NEI PROSSIMI MESI - LA VARIANTE BRASILIANA È CIRCOSCRITTA IN UMBRIA E TOSCANA, QUELLA SUDAFRICANA IN TIROLO - E I VACCINI? È STATO INOCULATO SOLO AL 24,5% DEI 5,1 MILIONI CHE SECONDO I TARGET INDICATI DALL'UE SI DOVREBBERO RAGGIUNGERE ENTRO FINE MARZO