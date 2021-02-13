VIDEO-FLASH! (VIETATO AI DEBOLI DI CUORE) – INCIDENTE CHOC IN UNA FABBRICA IN RUSSIA DOVE UNA DONNA È STATA UCCISA IN UN TRITACARNE: L’OPERAIA STAVA SPOSTANDO DELLE CARCASSE DI POLLO QUANDO LA MANO È RIMASTA INCASTRATA NEGLI INGRANAGGI ED È STATA “RISUCCHIATA” ALL’INTERNO – I COLLEGHI HANNO SENTITO LE URLA, MA NON SONO RIUSCITI A INTERVENIRE IN TEMPO…

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operaia muore in un tritacarne in russia 3 operaia muore in un tritacarne in russia 3 operaia muore in un tritacarne in russia 2 operaia muore in un tritacarne in russia 2 operaia muore in un tritacarne in russia 1 operaia muore in un tritacarne in russia 1

 

 

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“CONTE E GIANROBERTO CASALEGGIO SONO UN ESEMPIO DI COSA VOGLIA DIRE ESSERE UOMO E PADRE” - TA-ROCCO CASALINO IN LODE DEL SUO “GIUSEPPI”: “SONO LEGATO AD ENTRAMBI DA UN PROFONDO SENTIMENTO DI STIMA E AFFETTO - SPERO CHE I DESTINI DI CONTE E DEL MOVIMENTO SIANO DESTINATI A INTERSECARSI - SONO CONVINTO CHE ALLE PROSSIME ELEZIONI, MAGARI TRA UN ANNO O UN ANNO E MEZZO, IL M5S POSSA RECUPERARE CONSENSI. VORREI SI AGISSE GIÀ IN OTTICA DI CAMPAGNA ELETTORALE - LA TV? SO USARLA IN MANIERA EFFICACE…”

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