VIDEO-FLASH - VOLETE PROVARE UN ATTERRAGGIO "DA BRIVIDI"? ANDATE SULL'ISOLA GRECA DI SKIATHOS, DOVE GLI AEREI ATTERRANO A POCHI METRI DAI TURISTI IN SPIAGGIA - L'AEROPORTO DELLA CITTÀ È UNA META POPOLARISSIMA PER I TURISTI IN CERCA DI VIDEO E FOTO MOZZAFIATO - MA IN QUALCHE CASO CI SONO STATI ANCHE INCIDENTI DOVUTI ALLA VICINANZA DAGLI AEREI…

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“SE LETTA VA ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA NATO TEMPO SEI MESI I RUSSI ARRIVANO IN PORTOGALLO” – RENZI, CHE TALENTO SPRECATO: POTEVA FARE IL COMICO, CE LO DOBBIAMO SORBIRE IN POLITICA! MATTEUCCIO SPERNACCHIA ENRICHETTO: “NON HO NESSUN PROBLEMA PERSONALE CON LUI. HA DETTO ‘NON VOGLIO RENZI PERCHÉ MI STA ANTIPATICO. BERLUSCONI INECE HA DETTO 'DEVI VENIRE CON NOI'’” – POI APRE A UN EVENTUALE APPOGGIO A UN GOVERNO DI CENTRODESTRA: “SE CI SARÀ UN PROBLEMA CERCHEREMO DI DARE UNA MANO COME ABBIAMO FATTO CON DRAGHI” – IL DAGO-SCENARIO: COME, INSIEME A UN GRUPPO DI FORZISTI, VUOLE IMPEDIRE A GIORGIA MELONI DI ANDARE A PALAZZO CHIGI…

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