11 ago 2022 19:36

VIDEO-FLASH - VOLETE PROVARE UN ATTERRAGGIO "DA BRIVIDI"? ANDATE SULL'ISOLA GRECA DI SKIATHOS, DOVE GLI AEREI ATTERRANO A POCHI METRI DAI TURISTI IN SPIAGGIA - L'AEROPORTO DELLA CITTÀ È UNA META POPOLARISSIMA PER I TURISTI IN CERCA DI VIDEO E FOTO MOZZAFIATO - MA IN QUALCHE CASO CI SONO STATI ANCHE INCIDENTI DOVUTI ALLA VICINANZA DAGLI AEREI…