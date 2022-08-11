VIDEO-FLASH - VOLETE PROVARE UN ATTERRAGGIO "DA BRIVIDI"? ANDATE SULL'ISOLA GRECA DI SKIATHOS, DOVE GLI AEREI ATTERRANO A POCHI METRI DAI TURISTI IN SPIAGGIA - L'AEROPORTO DELLA CITTÀ È UNA META POPOLARISSIMA PER I TURISTI IN CERCA DI VIDEO E FOTO MOZZAFIATO - MA IN QUALCHE CASO CI SONO STATI ANCHE INCIDENTI DOVUTI ALLA VICINANZA DAGLI AEREI…
AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOSAEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOSAEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOSAEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOSAEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS