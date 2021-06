VIDEO: LA FUGA DEI GENITORI DI SAMAN IN PAKISTAN - NAZIA E SHABBAR ABBAS HANNO LASCIATO L’ITALIA IL PRIMO MAGGIO, UN GIORNO DOPO LA SPARIZIONE DELLA FIGLIA, PER TORNARE NEL LORO PAESE. “MATTINO CINQUE” FA VEDERE IL FILMATO DALL’AEROPORTO IN CUI I DUE SORRIDONO TRANQUILLI - IL CUGINO CHE COMPRÒ I BIGLIETTI AEREI È RIMASTO A NOVELLARA. IL PADRE DELLA RAGAZZA GLI AVREBBE DETTO: “LÌ HO DEI DEBITI E DEVI ANDARE TU”

I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA

VIDEO: LA FUGA DEI GENITORI DI SAMAN ABBAS IN PAKISTAN DOPO L'OMICIDIO DELLA FIGLIA

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/mattinocinque/saman-i-genitori-fuggiti-in-pakistan-dopo-lomicidio-della-figlia_F310547501192C12

Da www.tgcom24.mediaset.it

SAMAN ABBAS

I genitori di Saman Abbas, Nazia e Shabbar, hanno lasciato l'Italia il primo maggio, il giorno dopo la sparizione della figlia. In esclusiva a "Mattino Cinque" il video della madre e del padre di Saman all'aeroporto di Milano Malpensa, all'imbarco del volo per il Pakistan.

Intanto si continua a cercare il cadavere della 18enne scomparsa da oltre un mese dalla Bassa Reggiana e che si presume sia stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Le ricerche sono concentrate nella zona agricola di Novellara, attorno all'abitazione dove si presume sia stato occultato il cadavere della giovane pachistana.

DANISH HASNAIN ZIO DI SAMAN ABBAS

Saman: a Novellara è rimasto il cugino che comprò biglietti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - A Novellara è rimasto un cugino di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da oltre un mese dopo essersi rifiutata di sposarsi in nozze combinate in patria. Lo scrive la Gazzetta di Reggio, dicendo che è probabilmente l'ultimo parente stretto della famiglia ancora presente nella bassa reggiana: i genitori, lo zio e un altro cugino sono latitanti e indagati per omicidio, un altro cugino è in carcere, dopo essere stato preso in Francia.

la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 1

Questo cugino rimasto a Novellara, 35enne, avrebbe acquistato i biglietti d'aereo per i genitori della ragazza. Parla bene l'italiano, non ha smesso di lavorare nei campi dove lavoravano anche gli altri familiari, vive insieme a connazionali ed è stato sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti, perquisito senza esito.

SAMAN ABBAS PADRE

E' stato lui stesso a dire di aver comprato i biglietti in un'agenzia viaggi indiana di Novellara, il 26 aprile. "Lì ho dei debiti e ci devi andare tu", gli avrebbe detto il padre di Saman, Shabbar Abbas. Nazia Shaheen e il marito sono poi partiti il primo maggio, da Malpensa, come confermano le immagini delle telecamere diffuse ieri sera dal TgR Emilia-Romagna.

Alcuni quotidiani poi riportano una testimonianza di una persona che prese parte, negli scorsi mesi, all'incontro in cui i servizi sociali comunicarono alla famiglia che Saman sarebbe stata inserita in una casa protetta, lontano da chi voleva portarla in Pakistan con la forza per farla sposare. "E' una vergogna per la nostra famiglia", avrebbe detto la madre della ragazza, a ottobre 2020. Saman è poi tornata a casa a inizio aprile, per poi sparire. Anche oggi i carabinieri continueranno a cercarne il corpo, nei dintorni della casa di Novellara.

la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 2

Saman: fissato incidente probatorio per fratello minorenne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 14 GIU - È stato fissato per venerdì 18 giugno alle 9.15 l'incidente probatorio per il fratello minorenne di Saman Abbas, la 18enne d'origine pachistana scomparsa da Novellara, nella Bassa Reggiana, oltre un mese e che si ritiene sia stata ammazzata per aver rifiutato un matrimonio combinato.

saman abbas 5

Il gip ha accolto infatti la richiesta del sostituto procuratore Laura Galli, titolare del fascicolo d'inchiesta per omicidio, per ascoltare il ragazzino come testimone chiave della vicenda. Il minore si trova in una località protetta nel Bolognese, dopo essere stato fermato dalla polizia di Stato il 10 maggio scorso a Imperia durante un controllo, in compagnia dello zio di Saman, Danish Hasnain, il quale stava fuggendo (tuttora è latitante); ma in quella data ancora non era stato emesso un mandato di cattura. Il ragazzino è infine stato portato in comunità. E avrebbe riferito agli inquirenti - come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare emessa poi dal gip - che ad uccidere la sorella sarebbe stato proprio lo zio, che gli avrebbe confessato il delitto. (ANSA)

SAMAN ABBAS CHI L'HA VISTO saman abbas SAMAN ABBAS saman abbas 2 la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 3 SAMAN ABBAS saman abbas 3 il video del funerale senza salma pubblicato dal padre di saman abbas 4 il video del funerale senza salma pubblicato dal padre di saman abbas 1 I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA 2 il video del funerale senza salma pubblicato dal padre di saman abbas 2 ricerche saman abbas 6 la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa ricerche saman abbas 9 la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 5 le ultime immagini di saman abbas viva dritto e rovescio 1